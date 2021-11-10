علماء: تغير المناخ قد يؤدي لإزالة بعض الدول الجزر من خريطة العالم

حذر فريق من العلماء من اختفاء بعض الدول من خريطة العالم نتيجة التغيرات المناخية التي تشهدها الأرض.

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وجاء في تقرير أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء أن الاحتباس الحراري قد يؤدي لاختفاء عدد من دول الجزر الصغيرة في المحيط الهادئ، وتكريس الأعاصير والفيضانات في جنوب شرقي آسيا والحرائق في أستراليا، أما الكتلة الجليدية الأخيرة الواقعة بين الهيمالايا وجبال الأنديز فمصيرها الزوال خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار خبراء المنظمة إلى أن ارتفاع درجة الحرارة عند سطح المياه جنوب غربي المحيط الهادئ يتم بوتيرة أسرع بكثير من معدل سرعة ارتفاع حرارة المياه على كوكبنا، وأن موجات الحر في البحر تسبب فقدان الشعاب المرجانية لونها البرتقالي وتهدد المنظومات البيئية الحيوية في تلك المناطق بالفناء.

وذكر التقرير أن ارتفاع درجة حرارة الأرض فوق مستوى الحقبة الصناعية درجتين مئويتين فقط سيعرض 90% من الشعاب المرجانية في "مثلث المرجان" (وهو شبكة الشعاب المرجانية في المياه المحيطة بالفلبين وإندونيسيا وماليزيا وبابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان وتيمور الشرقية) والحيّد المرجاني العظيم (تشكيل ضخم من الشعاب المرجانية بشمال أستراليا) لتدهور خطير.

كما جاء في التقرير أن التأثير المحتمل للاحتباس الحراري على التركيبة الكيميائية لمياه المحيطات قد يكون له تبعات كارثية بالنسبة لبعض الدول الصغيرة المعتمدة على صيد الأسماك.

المصدر: "نوفوستي"