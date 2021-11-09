روسيا تصنع سفنا حربية جديدة للجيش الهندي

أنزلت روسيا إلى المياه مؤخرا سفينة حربية جديدة صنعتها لصالح سلاح البحرية في الجيش الهندي.

وقال بيان صادر عن مصنع "يانتار" الروسي لبناء السفن "في أحد أحواض بناء السفن التابعة لمصنعنا أنزلت إلى المياه مؤخرا أول سفينة من أصل اثنتين تصنعمها روسيا لصالح الجيش الهندي في إطار المشروع 11356".

وتبعا للبيان فإن السفينة أنزلت إلى المياه خلال احتفالية رسمية حضرتها عدة شخصيات عسكرية روسية، وممثلون عن المؤسسة الروسية المتحدة لبناء السفن، وبحضور سفير الهند في روسيا، داتلا بالا فينكاتيش فارما.

وكانت روسيا قد وقعت مع الهند عام 2016 اتفاقية لتصنيع فرقاطتين حربيتين لصالح الجيش الهندي في إطار المشروع 11356، أول فرقاطة بدأ تصنيعها عام 2013 وأنزلت إلى المياه مؤخرا، أما الثانية فيتوقع أن ينتهي العمل على تصنيعها وتنزيلها إلى المياه العام القادم، ومن المخطط أن يتسلم سلاح البحرية الهندي السفينتين عام 2023.

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ويبلغ طول كل سفينة تطورها روسيا في إطار المشروع المذكور 124.8 م، وعرضها 15.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 4035 طنا، كما يمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع 4850 ميل بحري في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا