إنجلترا..اكتشاف تماثيل رومانية قديمة فريدة من نوعها

اكتشف علماء الآثار في إنجلترا ثلاثة تماثيل نصفية تعود إلى العهد الروماني، بالقرب من أنقاض كنيسة قديمة تعود للعصور الوسطى تبعد مسافة 80 كيلومترا عن العاصمة لندن.



وتشير Artnet News، إلى أن تمثالين من هذه التماثيل قد صنعتا من الحجر وبوجه وجسم رجل وامرأة بالغين، والثالث على شكل رأس طفل، تحمل جميعها سمات النحت الروماني المبكر.

إقرأ المزيد

ويعتقد الخبراء، أن التماثيل المكتشفة قد تعود إلى الفترة التي كانت فيها إنجلترا جزءا من الامبراطورية الرومانية خلال اعوام 43- 410 ميلادية.

وتقول راتشل وود، كبيرة علماء الآثار: "إن التماثيل بحالة جيدة، لذلك يمكن تصور لمن تعود، والبحث في وجوه من الماضي هو تجربة فريدة من نوعها".

وكان علماء الآثار في وقت سابق قد عثروا في نفس المكان على إبريق زجاجي سداسي الشكل عمره أكثر من 1000 عام، يعتقد الخبراء أنه يعود للعهد الروماني أيضا. كما عثروا على بلاطات وجرار حرق الجثث وقطع من الجص عليها نقوش.

وسوف تنقل جميع القطع المكتشفة إلى المختبر لتنظيفها ودراستها بصورة مفصّلة. ولم يحدد الباحثون إلى أين ستنقل بعد ذلك.

المصدر: نوفوستي