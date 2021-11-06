"روستيخ": العسكريون الروس استخدموا بنادق بكاتم صوت من مسافة قياسية

قال مصدر في شركة "روستيخ"، إن عناصر الاستطلاع العسكري الروس، أثبتوا خلال التمرين إمكانية الرمي بشكل فعال من بنادق خاصة مزودة بكاتم صوت من طراز "فال" و"فينتوريز".

وذكر المصدر، أنه تمت إصابة الهدف بدقة خلال التصويب من مسافات قياسية تزيد عن كيلومتر واحد، على الرغم من أن المسافة المحددة للرمي منها بشكل رسمي لا يزيد عن 450 مترا.

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في بنادق " فال" و"فينتوريز"، يتم استخدام أجهزة إطلاق صامتة مدمجة كبيرة الحجم وخرطوشة من عيار 9 x 39 ورصاصة تقل سرعتها عن سرعة الصوت. وتحبس "كاتمات الصوت" الخاصة بهذه البنادق معظم الغازات المتكونة أثناء إطلاق النار، ولا تتجاوز الرصاصة أثناء الطيران حاجز الصوت ولا تصدر ضجة قوية تسمع على مسافات طويلة. ونتيجة لذلك، يمكن مقارنة ارتفاع صوت طلقة بندقية في مكان مفتوح بالتصفيق القوي باليد.

المصدر: نوفوستي