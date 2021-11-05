شركة "لافو" الأسترالية تطلق أول دراجة تعمل بالطاقة الهيدروجينية

كشفت أستراليا عن أول دراجة تعمل بالطاقة الهيدروجينية في العالم، بهدف الوصول إلى عالم خال من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتهدف شركة "لافو" الأسترالية من خلال الدراجة، التي صنعت باستخدام مادة خفيفة الوزن، إلى جعل النقل لمسافات طويلة أمرا ممكنا.

و​يتم تجهيز دراجة "لافو" بخزانات هيدروجين صغيرة تعمل على تشغيل الدراجة بطاقة نظيفة 100 بالمائة، وتتطلب حوالي عشر دقائق فقط للشحن، وتكفي لمسافة تبلغ حوالي 150 كيلومترا.

The LAVO bike fr StudioMOM is the world’s first #hydrogen bike, requiring no heavy batteries, particulates, or CO2 emissions for operation. Acquiring #h2 from water & solar energy, the LAVO bike is outfitted with small h2 tanks that power up for operation. https://t.co/LoDF95xmgFpic.twitter.com/5mHOPRMfbQ — Hydrogen Standard (@H2Standard) November 4, 2021

ويحول نظام تخزين الطاقة الخاص بالدراجة الكهرباء من الألواح الشمسية باستخدام محلل كهربي يقسم الماء إلى مكونات الهيدروجين والأكسجين، وينقلها إلى نظام تخزين طويل الأمد.

المصدر: RT