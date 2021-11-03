روسيا تصنع سفنا قتالية جديدة لأسطولها الحربي

ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تصنيع سفن صاروخية جديدة لصالح سلاح البحرية في جيش البلاد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء في مصنع "آمور" الروسي بدأوا مؤخرا بتجهيز سفينة "رجيف" من نوع "كاراكورت" بالمحركات ومعدات التوجيه والحركة الأساسية.

ومن جهته قال كبير المشرفين على مشروع تطوير السفينة المذكورة، يفغيني إيونين: "لقد انتهينا من بناء هيكل السفينة بالكامل، ويجري العمل حاليا على تركيب الأجزاء التي ستثبت على سطحها، كما بدأنا بتجهيز السفينة بالمحركات ومعدات التوجيه".

وأشار إيونين إلى أن الخبراء الروس يعملون حاليا على بناء سفينة أخرى ستكون ثاني سفينة "كاراكورت" تطور لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي، كما يتم التخطيط لتصنيع سفينة أخرى من الفئة نفسها، وتجري حاليا عمليات تصنيع هيكل سفينة ثالثة من فئة Ussuriysk لصالح الجيش الروسي.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن "كاراكورت" 67 مترا، وعرضها 11 م، ومقدار إزاحتها للمياه 800 طن، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 2500 ميل بسرعة 30 عقدة بحرية، وإنجاز مهمات تستمر لـ 15 يوما، وتتسلح هذه السفن بمدافع AK-176MA من عيار 76.2 ملم، ومنظومتي AK-630M المضادتين للأهداف الجوية، ومنظومات لإطلاق صواريخ Kalibr-NK الروسية.

المصدر: سلاح روسيا