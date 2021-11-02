"جزيرة ذهب" مفقودة منذ زمن طويل عادت إلى السطح في نهر إندونيسي!

تشمل قطع أثرية عثر عليها في قاع نهر إندونيسي، حلقات ذهبية وتماثيل بوذية وخزف صيني.

وربما عثر على بقايا "جزيرة الذهب" المفقودة منذ فترة طويلة، حيث تصف الحكايات الثعابين التي تأكل الإنسان والبراكين التي تطلق النيران والببغاوات الناطقة بالهندية في نهر Musi (موسي) بالقرب من باليمبانغ بإندونيسيا. وبالطبع هناك ذهب ينضح من قاع النهر.

وأخذ الغواصون الذين يبحثون في قاع النهر الموحل مئات التماثيل وأجراس المعابد والأدوات والمرايا والعملات المعدنية والسيراميك. وعثروا على سيوف ذهبية وحلقات من الذهب والياقوت، وأواني منحوتة وأباريق نبيذ ومزامير على شكل طاووس.

وتشير كل هذه الكنوز إلى شيء واحد، حيث حدد العلماء موقع مدينة سريفيجايا المفقودة، التي كانت ذات يوم ميناء غنيا وقويا على طول طريق التجارة بين الشرق والغرب. وسيطرت سريفيجايا، التي كان يحكمها ملك، على مضيق ملقا بين منتصف القرن السادس عشر الميلادي إلى عام 1025، عندما حطمت الحرب مع سلالة تشولا الهندية سلطة المدينة.

ومنذ ذلك الحين، تراجع نفوذ سريفيجايا، على الرغم من استمرار التجارة هناك لقرنين آخرين، وفقا للمؤرخين. وحاول آخر أمير سريفيجا، باراميسوارا، استعادة السيطرة على التجارة في المنطقة في تسعينيات القرن التاسع عشر، لكنه هُزم بقوة على يد قوات من مملكة جاوا القريبة؛ بعد ذلك، أصبحت سريفيجايا والمناطق المحيطة بها ملاذا للقراصنة الصينيين.

واليوم، لم يتبق أي أثر تقريبا لأيام مجد سريفيجايا، باستثناء القطع الأثرية البراقة التي سحبها الغواصون من النهر. ولم يتم إجراء أي حفريات أثرية رسمية في النهر أو حوله؛ تُباع القطع الأثرية لهواة جمع الآثار من القطاع الخاص في سوق الآثار العالمية.

وقال شون كينغسلي، عالم الآثار البحرية ومحرر مجلة Wreckwatch، حيث كتب مؤخرا عن جزيرة الذهب المفقودة، إنه حتى مع ظهور القطع الأثرية مرة أخرى، التي تشير أخيرا إلى موقع سريفيجايا، فإنه لا يكاد يكون هناك أي دليل مادي على ما كانت عليه الحياة اليومية هناك.

وقال كينغسلي لـ "لايف ساينس": "بدأنا من نقطة الصفر. الأمر يشبه المشي إلى جناح المتحف، وهو فارغ تماما. لا يعرف الناس الملابس التي كان يرتديها سكان سريفيجايا، وما هي أذواقهم، ونوع الخزف الذي يحبون تناوله، لا شيء. ولا نعرف شيئا عنهم في الحياة أو في الموت".

ولم تظهر الأبحاث الأثرية السابقة حول باليمبانغ بإندونيسيا، المدينة السومطرية الحديثة بالقرب من المكان الذي تموضعت فيه سريفيجايا ذات يوم، سوى تلميحات صغيرة للميناء الذي كان ثريا في يوم من الأيام: معابد من الطوب وعدد قليل من النقوش.

وتأتي معظم المعلومات حول المدينة من الأجانب الذين كتبوا عن رحلاتهم إلى سريفيجايا.

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وخلال القرن العاشر، دفع حاكم سريفيجايا المال لبناء معابد بوذية في الصين والهند، وفقا لتقرير عام 2006 من قبل عالم الآثار الفرنسي بيير إيف مانغوين. وتشير إشادات المدينة إلى الصين أيضا إلى ثروتها، سواء كانت محلية أو مكتسبة عن طريق التجارة: أعطت المدينة تماثيل من العاج والكريستال والعطور واللؤلؤ وقرون المرجان ووحيد القرن، وفقا لتقرير صدر عام 2019 عن المركز الوطني الأسترالي للتميز البحري.

وقال كينغسلي إن سريفيجايا لديها موارد طبيعية محلية غنية للغاية، بما في ذلك النباتات المرغوبة مثل خشب الصندل والكافور. ثم كان هناك ذهب - رواسب طبيعية منه، تآكلت في نهر موسي.

فكيف يمكن لمثل هذه الحضارة الثرية أن تختفي بدون أثر؟. يقول أحد الاحتمالات المحتملة إن سريفيجايا كانت تتكون في الغالب من هياكل خشبية مبنية على قمة النهر. وما يزال هذا النمط المعماري لعالم المياه يُرى في بعض الأنهار في جنوب شرق آسيا اليوم. وتُبنى المنازل على طوافات مع ربطها ببعضها البعض في نوع من المدينة العائمة.

وقال كينغسلي إن معظم هياكل سريفيجايا كانت ستتعفن في غضون بضعة أجيال، تاركة وراءها ربما بضعة أعمدة وجذوع.

اختفاء سريفيجايا

ظهرت الدلائل على أن نهر موسي قد يحمل أسرارا في سريفيجايا لأول مرة في عام 2011، عندما بدأ عمال البناء في تجريف الرمال من موسي لمشاريع البناء الكبيرة. وظهرت القطع الأثرية المتلألئة مع الرمال، ما أدى بالعديد من العمال والصيادين المحليين إلى ضوء القمر كغواصين، باستخدام خراطيم متصلة بخزانات الهواء المضغوط للتنفس أثناء استكشافهم لقاع النهر بقضبان حديدية.

وغالبا ما تسببت طريقة الهواة هذه في إتلاف القطع الأثرية الأكثر هشاشة، مثل الخزف، كما كتب جون ميكسيك، أستاذ دراسات جنوب شرق آسيا في جامعة سنغافورة الوطنية، في ورقة قدمت في عام 2012 في مؤتمر الرابطة الأوروبية لعلماء الآثار في جنوب شرق آسيا.

وتضمنت القطع الأثرية تماثيل برونزية لبوذا، وخرز زجاجي، وطوابع تستخدم لطبع الكلمات على الصلصال، وأوزان الميزان التي ربما يستخدمها التجار، وفقا لمقال نشرته مجلة Miksic في عام 2012.

وبين عامي 2011 و2015، ظهر عدد كبير من القطع الأثرية التي من المحتمل أن تعود إلى ذروة سريفيجايا في سوق الآثار في جاكرتا، وفقا للتقرير الأسترالي لعام 2019. وكتب ميكسيك في عام 2012 أن هذه كانت أكثر اكتشافات نهر موسي قيمة.

وكتب ميكسيك في رسالة بريد إلكتروني إلى "لايف ساينس": "أعتقد أن عمليات النهب لا تزال جارية. النهر واسع (1 كم)".

وفي ظل عدم وجود جهد أكاديمي أو حكومي منهجي لحماية الموقع، تم شراء بعض القطع الأثرية من قبل هواة جمع القطع الأثرية الذين حاولوا الاحتفاظ بها. ويركز التقرير الأسترالي لعام 2019 على مجموعة السيراميك للزوجين الأستراليين، داريل جون كيتشنر وهيني كوستيارسيه. وتحكي الخزفيات قصة العلاقات الوثيقة مع الصين، حيث يعود تاريخ الفخار الصيني الذي عثر عليه في النهر إلى القرن الثامن عشر وحتى القرن التاسع عشر.

المصدر: لايف ساينس