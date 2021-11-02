طالب دكتوراه لبناني يحل معضلة شهيرة في الرياضيات عمرها أكثر من 45 عاما

أعلنت الجامعة اللبنانية، أن طالب الدكتوراه أيمن حسن الزين، تمكن من حل معضلة شهيرة في الرياضيات، طرحها الرياضي روزنفيلد عام 1974.

إقرأ المزيد

وفي بيان لها، قالت الجامعة اللبنانية: "إنجاز علمي جديد أضافه طالب الجامعة اللبنانية أيمن حسن الزين إلى نجاحات الشباب اللبناني في مجال الرياضيات، وذلك بعدما تمكن من حل المعضلة الشهيرة التي طرحها الرياضي روزنفيلد عام 1974 وعجز عن حلها رياضيون مهمون قبله".

وأضاف البيان: "تحت إشراف البروفسور أمين الساحلي، تابع الطالب أيمن الزين على مدى أكثر من عام جهوده وقراءاته لحل المعضلة الرياضية التي كان الرياضي الفرنسي "هافيت" آخر من أحرز تقدّما في محاولة حلها عام 2000، وترك مقالا معقدا حولها، وانطلاقا من مقال "هافيت"، بدأ أيمن الزين عمله ليكتشف أولى الأخطاء فيه، وبعد بحث استمر ستة أشهر تمكن الطالب اللبناني من حل المعضلة بشكل كامل في مقال مؤلف من 78 صفحة قدم إلى واحدة من أهم المجلات العلمية العالمية لنشرِه".

وأكملت الجامعة في بيانها موضحة: "يتابع الزين تحضير أطروحة الدكتوراه في الرياضيات البحتة بين المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا/الجامعة اللبنانية وجامعة (Savoie Mont Blanc Chambéry) الفرنسية، وقد حاز عام 2018 المرتبة الأولى في لبنان في مسابقة نظمتها الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) للطلاب الجامعيين الأوائل في اختصاص الرياضيات".

المصدر: "الجامعة اللبنانية"