ذكر موقع Navy Recognition المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الأمريكي يستعد لاستلام سفينة إنزال عسكرية جديدة.

وتبعا للموقع فإن خبراء حوض بناء السفن التابع لـ Huntington Ingalls Industries انتهوا مؤخرا من اختبارات الحركة على سفينة إنزال عسركية أمريكية أخرى من نوع "سان أنطونيو"، والتي تعتبر السفينة رقم 12 من هذه الفئة.

وتشير المعلومات التي أوردتها الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الأمريكية إلى أن السفينة ستخضع لمرحلة اختبارات إضافية وبعدها ستسلم لسلاح البحرية في البلاد، كما يتم العمل حاليا على تطوير سفينتين أخريين من نفس الفئة.

وتطور الولايات المتحدة سفن "سان أنطونيو" لتستخدمها في عمليات الدعم والإنزال العسكري، وصممتها خصيصا لتكون قادرة على نقل مختلف أنواع العتاد والآليات العسكرية وكذلك المروحيات.

إقرأ المزيد

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 208.5 م، وعرضها 32 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 25300 طنا، كما يمكنها الإبحار بسرعة 23 عقدة بحرية، ونقل 360 عسكري بعتادهم الحربي الكامل.

المصدر: سلاح روسيا