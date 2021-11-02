روسيا بصدد استخدام أسراب من الدرونات الانتحارية لحماية حدودها البحرية

تقوم روسيا بوضع تكنولوجيا خاصة لحماية حدودها البحرية من سفن تحاول خرقها وذلك باستخدام ذخائر حائمة موجهة ذاتيا (درونات انتحارية).

وقال مصدر لوكالة "نوفوستي" الروسية في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية إن نظام حماية الحدود البحرية سيتضمن درونات استطلاع وكذلك بضعة أنواع من الذخائر الحائمة ذاتية التوجيه (الدرونات الانتحارية). ويفترض أن تنطلق الدرونات الانتحارية من منصات موضوعة على عربات ومن سفن بحرية كذلك".

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وحسب المصدر:" فإن بعض مكونات النظام، بما في ذلك الدرونات الانتحارية التي تقلع من سفن صغيرة الحجم قد خضعت لاختبارات. وقال المصدر إن السعر المنخفض لاستخدام وصيانة النظام يعتبر من أهم أفضلياته، مع العلم أن الدرونات الانتحارية أرخص بكثير من الصواريخ المضادة للسفن".

ويسمح الاستخدام الجماعي للدرونات الانتحارية حتى ضد سفن كبيرة مثل الفرقاطة والمدمرة بتعطيلها عن العمل بفضل التأثير على منظومات الرصد والقيادة وأنظمة الأسلحة.

وأوضح المصدر أن التطبيق الناجح لنظام خفر الحدود البحرية سيقلص إلى حد بعيد رغبة بلدان أخرى في خرق الحدود البحرية الروسية.

يذكر أن الدرونات الانتحارية يمكن أن تحلق لمدة طويلة في منطقة معينة بحثا عن أهداف يحتمل أن تخرق حدود الدولة. وفي حال اكتشاف هدف كهذا يتم مهاجمته من قبل الدرون الانتحاري كصاروخ "جو – بحر".

المصدر: روسيسكايا غازيتا