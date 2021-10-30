سلاح البحرية الإندونيسي يحصل على سفن إنزال جديدة

ذكر موقع Navy Recognition المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الإندونيسي تسلم سفينتي إنزال جديدتين قادرتين على حمل الدبابات.

وجاء في تدوينة على الموقع "شهد حوض بناء السفن الإندونيسي PT Bandar Abadi مؤخرا احتفالية خصصت لتسليم سلاح البحرية في البلاد سفينتي إنزال عسكري جديدتين من فئة Teluk Bintuni".

وأشار الموقع إلى أن السفينتين المذكورتين قد صنعتا في حوض PT Bandar Abadi الإندونيسي لبناء السفن، وأنزلتا إلى المياه في 27 فبراير العام الجاري.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن Teluk Bintuni الحديثة 117 مترا، وعرضها 16 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2300 طن، كما يمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 16 عقدة بحرية، وقطع 6240 ميل بحري في كل مهمة، والعمل لمدة 20 يوما بعد التزود بالوقود والمؤن.

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ويمكن لكل سفينة حمل 10 دبابات Leopard-2A4 أو ناقلات جنود 3F، و4 قوارب إنزال صغيرة، بالإضافة إلى قوارب الإنزال السريعة من نوع RIB، كما يمكنها استيعاب مروحيتين تزن كل منهما 10 أطنان، أما منظومات تسليحها فتضم مدافع من عيار 40 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم.

المصدر: سلاح روسيا