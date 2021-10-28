"كلاشينكوف" تطلق بندقية مدنية شبه آلية متعددة المواسير

نشرت شركة "كلاشينكوف" الروسية فيديو تفصيليا يلقي الضوء على بندقية "آكابي -521" شبه الآلية المدنية القابلة لاستبدال المواسير.

ويمكن أن تستخدم البندقية مواسير بعيارات 5×45×39 و223 Rem.. كما يمكن استبدال ماسورة بأخرى. وتم تزويد البندقية بمخزن يتسع لـ10 طلقات ولوحة "بيكاتيني" التي تركب عليها أجهزة إضافية.

ومن أهم مميزات البندقية هي ماسورة قابلة للاستبدال. ويعني ذلك أن حيازة بندقيتين تطلبت سابقا اقتناء رخصتين. أما الآن فيكفي شراء بندقية واحدة وماسورة إضافية بديلة ورخصة واحدة بحيازة البندقية.

فيما لاحظ مستخدمو الفيديو أن مصممي البندقية لم يحلوا مشكلة أخرى وهى مفتاح أنظمة النيران الذي يستحيل تركيبه في جهة اليسار، كما هو الحال في بندقيات "كلاشينكوف" العسكرية الجديدة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا