اختراق في علم الآثار: سفينة تايتانيك "تتدهور بسرعة" وسط لقطات جديدة!

يبدو أن سفينة تايتانيك "تتدهور بسرعة" تحت سطح البحر، حيث تظهر لقطات جديدة باستخدام أحدث التقنيات، علامات تدل على تدهور حال حطام السفينة الشهيرة.

وما تزال قصة تايتانيك رائعة بعد أكثر من قرن من الزمان، بعد أن ضربت جبلا جليديا وغرقت في شمال المحيط الأطلسي في 15 أبريل 1912، خلال رحلتها الأولى من ساوثهامبتون إلى مدينة نيويورك. وقتل في ذلك اليوم المشؤوم أكثر من 1500 شخص من أصل 2224 كانوا على متنها.

Every part of the wreck has a story to tell. Become a Mission Specialist on the Titanic Survey Expedition 2022 and help us continue to document this maritime heritage site. https://t.co/VgRalFrakRpic.twitter.com/vT8AmZkSBc — OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) September 28, 2021

وكانت السفينة تحت قيادة الكابتن إدوارد سميث، تحمل بعضا من أغنى أثرياء العالم، بالإضافة إلى المئات الذين هاجروا من أوروبا الغربية، بحثا عن حياة جديدة على الأراضي الأمريكية.

During the 2021 Titanic Survey Expedition Titan was equipped with a Rayfin SubC 4K camera, allowing our crew to capture stunning stills of the iconic wreck. Pictured here is Captain Smith's cabin. #deepdive#Titanic#submersible#history#shipwreckpic.twitter.com/4GImZw7ZLN — OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) September 9, 2021

وبعد أربعة أيام فقط من مغادرتها ساوثهامبتون، اصطدمت بجبل جليدي في الساعة 11:40 مساء بتوقيت السفينة، على بعد حوالي 375 ميلا (600 كيلومتر) جنوب نيوفاوندلاند.

Our team of experts and Mission Specialists are collaborating on efforts to capture the wreck site of the Titanic in more detail than ever before. This 4k video of the ship's telemotor, where the ship's wheel once was, provides a glimpse of the work they are doing. pic.twitter.com/ng9JdDhkLb — OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) August 2, 2021

وعند الاصطدام، انحرفت لوحات الهيكل إلى الداخل على طول الجانب الأيمن من السفينة وفتحت خمس من ست عشرة مقصورة مانعة لتسرب المياه إلى البحر.

Experts like P.H. Nargeolet are working with our team to identify areas of the ship. The video shows a portion of one of the first-class balconies from midship looking aft. pic.twitter.com/VfiDSUaish — OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) August 5, 2021

واكتشف الحطام لأول مرة في عام 1986 بواسطة بعثة فرنسية أمريكية، ويقع على عمق 3784 مترا، أي ما يقرب من 12 ضعف ارتفاع برج إيفل.

We’re proud to have kept the OceanGate expedition crew and support services connected during the Titanic Survey Expedition, as they documented the maritime heritage site. More here: https://t.co/2cgDVnC65Mpic.twitter.com/w7Qcnr7RDH — Inmarsat (@InmarsatGlobal) October 19, 2021

ومع ذلك، تظهر الصور من رحلة استكشافية حديثة علامات التدهور السريع.

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وقامت OceanGate Expeditions بأول رحلاتها إلى الموقع باستخدام غواصة "تايتان"، وسلطت الضوء على كيفية وصول أحد حطام السفن الأكثر شهرة في العالم إلى "المراحل النهائية" من تحللها.

وفي الغواصة الوحيدة في العالم التي تتسع لخمسة أشخاص، والتي تصل لـ4000 متر، أكملت OceanGate ستة أسابيع من الغطس. وذكرت OceanGate في أغسطس، وفقا لـ GeekWire: "هذه التغييرات مميزة وملحوظة، بما في ذلك Gorgonian Hydroid المفقود من سكة القوس".

وانهار صاريها وتناثرت كمية متزايدة من الحطام في الموقع وحوله.

وفي سلسلة الغطس، استخدمت OceanGate تقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد إلى جانب الفيديو والسونار. وسيقوم الفريق بتقييم المدى الحقيقي للتدهور في الأسابيع والأشهر القادمة.

وقالوا إن رحلة هذا العام تمثل بداية التوثيق السنوي للسفينة تايتانيك.

وفي بيان صحفي، قالت الدكتورة بريدجيت بوكستون، التي شغلت منصب كبير علماء الآثار في البعثة: "جمعنا آلاف الصور ومقاطع الفيديو الجديدة ذات القيمة الكبيرة التي يمكن مشاركتها مع باحثين آخرين. قمنا أيضا بصياغة خريطة ArcGIS للموقع. وسنستمر في إضافة طبقات من البيانات والصور إلى هذه الخريطة في كل مرة تغوص فيها تايتان".

وكشف تقرير صادر عن جامعة نيوكاسل في عام 2019 لأول مرة عن مدى تدهور تايتانيك، التي "تلتهمها البكتيريا الآكلة للمعادن".

وتطلق المزيد من اللقطات للبعثة هذا العام على قناة OceanGate Expeditions على "يوتيوب".

المصدر: إكسبريس