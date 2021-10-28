قائد بحري روسي: منظومات الدرع الصاروخية عاجزة عن اعتراض صاروخ "بولافا" الروسي

صواريخ "بولافا" الروسية الباليستية العابرة للقارات لا يمكن اعتراضها من قبل أي نظام للدرع الصاروخية.

وإنها بسيطة الاستخدام وبمقدورها القيام بمناورة في جزء من المسار.

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أعلن ذلك رئيس أركان قوات الغواصات في أسطول المحيط الهادئ الروسي العميد البحري، أركادي نافارسكي في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية. وقال إن بساطة الاستخدام والقدرة على المناورة هو ما يتميز به صاروخ "بولافا" البحري بالدرجة الأولى.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن غواصة "الأمير أوليغ" الاستراتيجية أطلقت صاروخ "بولافا" الباليستي المطوّر، وذلك في إطار الاختبارات الحكومية للغواصة التي جرت في البحر الأبيض في شمال غرب روسيا.

وقد أطلق الصاروخ من تحت الماء ليصيب هدفا تدريبيا في ميدان "كورا" التدريبي في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا.

يذكر أن الغواصات الاستراتيجية من مشروع "بوريه 955" هي التي تحمل صواريخ "بولافا، إر – 30" المطور ثلاثي المراحل الذي يحمل بدوره 6 رؤوس فرط الصوتية ذاتية التوجيه.

المصدر: تاس