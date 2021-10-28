الصين تكشف عن نسخة ثنائية المقاعد لمقاتلاتها من الجيل الخامس

نشرت المدوّنات العسكرية الصينية صورا فوتوغرافية لنسخة ثنائية المقاعد من مقاتلة J-20 الصينية للجيل الخامس.

وحسبما جاء على شبكات التواصل الاجتماعي فإن المقاتلة تم تصويرها في محطة تجربة الطائرات الصينية التابعة لمصنع Chengdu Aircraft Industry Group في مدينة تشندو حيث قامت المقاتلة بأول رحلة جوية لها في 25 أكتوبر. وأطلقت على النسخة الجديدة للمقاتلة تسمية J-20B.

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وأشارت صحيفة Dambiev الصينية إلى أن J-20B هي أول مقاتلة للجيل الخامس في العالم تزوّد بقمرة القيادة المزدوجة.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت لديها خطة لتصنيع مقاتلة F-22 Raptor ذات قمرة القيادة ثنائية المقاعد. لكن تلك الخطة لم تتحقق لسبب وقف إنتاج الطائرات الغالية.

أما طائرة "سو- 57" الروسية فستحصل على نسخة ثنائية المقاعد لتدريب الطيارين وقيادة درون "الصياد" الضارب.

المصدر: روسيكايا غازيتا