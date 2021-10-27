الدفاع الروسية تكشف عن تفاصيل تصميمية لمدفع هاون ذاتي الحركة من طراز "دروك"

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن بعض التفاصيل التصميمية لمدفع الهاون ذاتي الحركة الروسي من طراز "دروك 2 إس 41" والذي تم الكشف عنه لأول مرة في منتدى "الجيش – 2021" العسكري التقني.

وتتميز المدرعة التي تزن 14 طنا بقابلية جيدة للحركة، وقد تستخدم لتدمير القوة الحية للعدو وإصابة مدرعاته الخفيفة وكذلك لتنفيذ مهام أخرى خاصة بدعم الوحدات العسكرية في القتال.

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وتضمن أجهزة التصويب والتوجيه الحديثة المتوفرة في المدرعة دقة الرماية الفائقة. أما مدى العمل الأقصى لمدفع الهاون عيار 82 ملم فبلغ 6000 متر. وتتراوح زوايا التوجه العمودي للهاون بين 45 و85 درجة، سرعة الرماية 8 طلقات في الدقيقة، الوقت اللازم للانتقال من وضع المسير إلى وضع القتال 60 ثانية فقط.

وتم نصب مدفع الهاون على منصة مدرعة "تايفون "كا – 4386".

وسيستخدم مدفع الهاون ذاتي الحركة "دروك " عيار 82 ملم لدعم كتائب المظليين وكتائب المشاة في الجبال.

وحسب شركة "بوريفستنيك" الروسية المصنعة للمدفع ذاتي الحركة فإن الوحدة القتالية (البرج المدرع مع الأسلحة) التي تزن 1700 كلغ يمكن أن تنصب على أنواع أخرى للمركبات المجنزرة والمدرعة وعلى السفن الصغيرة والزوارق كذلك.

ومن غير المستبعد أن تنصب الوحدة القتالية التي تضم مدفع الهاون على مدرعات أخرى غير "تايفون".

المصدر: روسيسكايا غازيتا