فرنسا تصلح غواصة نووية تعرضت للحريق العام الماضي

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن غواصة "بيرل" الفرنسية ستعود إلى قاعدة تولون البحرية بعد خضوعها لعمليات إصلاح إثر الحريق الذي تعرضت له العام الماضي.

وجاء في مدونة نشرها الموقع "عادت غواصة بيرل الفرنسية النووية المتعددة الأغراض إلى قاعدة تولون البحرية حيث ستستمر عملية إصلاحها، المرحلة الأولى من إصلاح الغواصة جرت في حوض بناء السفن التابع لـ Naval Group في شيوربورغ.

وأشار الموقع إلى أن الغواصة كانت قد نقلت إلى شيوربورغ في ديسمبر العام الماضي لإصلاحها بعد أن تعرضت لحريق في يونيو من العام نفسه، ، وخلال عملية الإصلاح تم استبدال المقصورات المتضررة فيها، واستبدلت بعض أقسامها بأقسام غواصة فرنسية أخرى كانت قد أخرجت من الخدمة عام 2019.

وحول الموضوع قال هيرفيه جراندجين، المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية "اليوم عادت بيرل إلى الوضع الذي كانت عليه ما قبل الحريق، تمت إزالة الأجزاء المتضررة فيها على إثر الحريق، وفور عودتها إلى تولون ستباشر أعمال الصيانة الكلية، واختبارات الحركة على الغواصة عام 2022، كما يخطط أن تعود إلى الخدمة في النصف الأول من عام 2023".

إقرأ المزيد

ويبلغ طول الغواصة المذكورة 73.6 م، وعرضها 7.6 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2600 طن، كما يمكنها الغوص لعمق 300 م، والحركة تحت الماء بسرعة 25 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا