شركة روسية تنجح بتصنيع قضبان وقود نووي مخصصة للمحطات "الصغيرة"

"روساتوم" تقوم بتصنيع تجميعة تجريبية من قضبان الوقود النووي مخصصة لأول محطة طاقة نووية صغيرة أرضية (SMR) ستنشأ في روسيا

نجحت شركة "تفيل" للوقود (TVEL Fuel Company) التابعة لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية في تصنيع تجميعة تجريبية من قضبان الوقود النووي مخصصة لأول محطة طاقة نووية أرضية مزودة بمفاعل نووي معياري صغير (SMR NPP) من نوع RITM-200N في العالم. وتخطط "روساتوم" لبنائها في منطقة أوست-يانسكي (Ust-Yansky) الواقعة في شمال جمهورية ساخا (ياقوتيا) وراء الدائرة القطبية الشمالية.

ومن المقرر أن يتم إدخال المحطة النووية الجديدة ذات القدرة الكهربائية المركبة 55 ميجاوات في الخدمة في عام 2028. وفي عام 2025 سيبدأ مصنع "إيليماش" لإنتاج الوقود النووي التابع لشركة "تفيل"، بتصنيع الدفعة الأولى من تجميعات قضبان الوقود النووي لاستخدامها في المحطة النووية الصغيرة التي ستُنشأ في ياقوتيا. ويُتوقع الانتهاء من تصنيع العدد المطلوب من التجميعات لتحميلها في قلب المفاعل في عام 2026. وقبل إطلاق الإنتاج التسلسلي ستخضع التجميعات التجريبية والدمى التي تحاكي قضبان الوقود لعدد من الاختبارات الضرورية قبل تحميلها في المفاعل.

تعتبر محطات الطاقة النووية الصغيرة الحل الأمثل لضمان إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة في المناطق البعيدة عن الشبكات المركزية حيث يكون إنشاء محطات طاقة نووية تقليدية أمر غير مجد. تتمتع محطات النووية الصغيرة بعدد من المزايا الخاصة بها ويمكن للمحطات من هذا النوع أيضا أن تحل محل محطات النووية المتهالكة التي تعمل على الوقود الأحفوري وتنبعث عنها كميات كبيرة من من ثاني أكسيد الكربون.

شركة "تفيل"

وتضم شركة "تفيل"، وهي قسم الوقود في "روساتوم"، منشآت لإنتاج الوقود النووي وتحويل اليورانيوم وتخصيبه وتصنيع أجهزة طرد مركزي غازية، بالإضافة إلى مؤسسات تنشط في مجال البحث العلمي والتطوير.

تحتفل الشركة هذا العام بالذكرى السنوية الـ25 لتأسيسها في عام 1996. تعتبر الشركة اليوم أحد أكبر موردي الوقود لقطاع الطاقة النووية العالمي، وتواصل الشركة جهودها الرامية إلى تعزيز مكانتها وذلك من خلال تنفيذ مشاريع جديدة في القطاع الإنتاجي. ومنذ تأسيسها لم تتلقى الشركة أي شكاوى من العملاء بشأن جودة منتجاتها. توفر "تفيل" وهي المورد الوحيد للوقود النووي لمحطات الطاقة النووية في روسيا، الوقود لـ 75 مفاعلا لتوليد الطاقة في 15 دولة حول العالم، بالإضافة إلى مفاعلات بحثية في 9 دول ومفاعلات النقل التابعة للأسطول النووي الروسي. يعمل كل سادس مفاعل لتوليد الطاقة النووية في العالم على الوقود من صنع شركة "تفيل".

يعد قسم الوقود لشركة "روساتوم" أكبر منتج لليورانيوم المخصب على مستوى العالم ويحتل مكانة رائدة في السوق العالمية للنظائر المستقرة. تعمل "تفيل" بنشاط من أجل تطوير مسارات جديدة للأعمال في مختلف المجالات وبينها الكيمياء والتعدين وتخزين الطاقة والطباعة ثلاثيّة الأبعاد والحلول الرقمية، فضلا عن إخراج المنشآت النووية من الخدمة. وتدخل ضمن هيكل "تفيل" شركات تكامل تسيّر أعمال "روساتوم" في مجالي تطوير تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وأنظمة تخزين الطاقة.