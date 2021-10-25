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مصر تعلن عن طريقة جديدة لسحب المياه الجوفية من الأراضي لحل أزمة كبيرة

العلوم والتكنولوجيا

مصر تعلن عن طريقة جديدة لسحب المياه الجوفية من الأراضي لحل أزمة كبيرة
Globallookpress
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قال وكيل وزارة الموارد المائية والري في مصر رجب عبد العظيم، إن الوزارة تعمل على تحديث آليات التعامل مع أنظمة الري، والتخلص من مشكلات إدارة الموارد المائية.

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وأشار عبد العظيم إلى أن مشكلة الطاقة لا بد من إيجاد حل لها، لافتا إلى أنه خلال عامين كل آبار المياه الجوفية ستعمل بالطاقة الشمسية، للخفض من استهلاك الطاقة.

ويعقد الأسبوع هذا العام تحت عنوان، المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص، بهدف التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ علي العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ.

وسيشهد الأسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين في قطاع المياه، وكذلك مشاركة لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية، ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم، حيث سيشهد الأسبوع حضور 1000 مشارك فعلي، و800 مشارك افتراضي عن بعد، وحضور عدد 20 وفدا وزاريا ومشاركة 44 وفدا وزاريا بشكل افتراضي، وسيتم عقد 8 أحداث جانبية وورش عمل.

المصدر: القاهرة 24

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