سلاح البحرية الأسترالي يحصل على سفن متطورة

أعلنت وسائل إعلام أسترالية أن سلاح البحرية في البلاد سيحصل على سفن متطورة مخصصة للدوريات وخفر السواحل.

وتبعا لموقع Navy Recognition المتخصص بالشؤون العسكرية فإن "حوض بناء السفن التابع لشركة Austal في هندرسون غرب أستراليا شهد مؤخرا إنزال سفينة جديدة من طراز Evolved Cape إلى المياه".

ومن جهته أشار الأدميرال، ويندي مالكولم، رئيس قسم الأنظمة البحرية في الجيش الأسترالي إلى أن السفينة الجديدة هي أول سفينة Evolved Cape من أصل 6 يتم بناؤها لصالح جيش البلاد، وأن هذه السفن ستحل محل سفن أرميدال المستخدمة في سلاح البحرية الأسترالي حاليا.

وأوضح مالكوم أن أول سفينة من فئة Evolved Cape من المفترض أن تنضم إلى الخدمة في جيش بلاده عام 2022، وأن هذه السفن ستساعد سلاح البحرية الأسترالي على تأمين الحدود البحرية لأستراليا بشكل جيد، كما يجري العمل حاليا على تطوير 5 سفن أخرى من هذا الطراز.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن Evolved Cape نحو 57.8 م، وعرضها 10.3 م، ويمكنها الحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، ونقل طاقم أساسي مكون من 18 شخصا، وقطع مسافة 4000 ميل بحري في كل مهمة، والعمل لمدة 28 يوما بعد تزويدها بالوقود والمؤن.

وجهزت هذه السفن بأحدث معدات الاتصالات والإنقاذ البحري، كما زودت بمدافع رشاشة من عيار 12.7 ملم.

المصدر: سلاح روسيا