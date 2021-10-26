"كلاشينكوف" تكشف عن رشاش جديد للطيارين العسكريين

نشرت شركة "كلاشينكوف" الروسية على الإنترنت مقطع فيديو أظهر كل تفاصيل تصميم رشاش "بي بيكا – 20" القصير، بما فيها مُخمد اللهب ولوحة "بيكاتيني" وخصوصيات أخرى للسلاح.

يذكر أن رشاش "بي بي كا – 20" كشف لأول مرة في منتدى "الجيش – 2021" التقني العسكري الذي عقد عام 2021 في ضواحي موسكو.

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ولا يتجاوز طول الرشاش حين يكون أخمصه مطويا، 41 سنتيمترا فقط و60 سنتيمترا في حال فتح الأخمص. ويزن الرشاش حين يكون خاليا من الذخائر 2.6 كيلوغرام.

وقال مصممو الرشاش إنه قادر على خرق السترات المدرعة من الدرجة الثالثة وذلك بوسطة طلقات عيار 9×19 ملم. وقد بلغت سرعة الرمي للرشاش 800 طلقة في الدقيقة وسعة مخزنه 30 طلقة.

ويفترض أن يدخل الرشاش الجديد حوزة الطوارئ النقالة للطيارين العسكريين الذين يمكن أن يستخدموه للدفاع عن النفس بعد الهبوط على الأرض في حال إسقاط طائرتهم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا