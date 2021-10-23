شاهد!.. شركة محلية تصمم هيكلا ثلاثي الأبعاد عالي الدقة لأحد الشخصيات البارزة في تاريخ عُمان

أنتجت شركة "Short Arch" العمانية مؤخرا عملا واقعيا فائق الدقة ثلاثي الأبعاد للشيخ عيسى بن صالح الطائي قاضي قضاة مسقط في الثلث الأول من القرن الماضي.

إقرأ المزيد

والشيخ عيسى بن صالح بن عامر بن سعيد بن عامر بن خلف الطائي فقيه وقاضٍ وشاعر ولد في سمائل عام 1306هـ /1889م، واستقر في بوشر وتوفي فيها عام 1362هـ/1943م.

ودرس الشيخ عيسى بن صالح عند والده، كما تلقى العلم عن مجموعة من المشائخ.

وبدأ مسيرة عمله مساعدا لشيخه أبي عبيد السليمي في القضاء بسمائل زمن الإمام محمد بن عبدالله الخليلي ثم استدعته حكومة مسقط لمساعدة والده في المحكمة الشرعية بمسقط، وتدرج في سلك القضاء بمسقط ومطرح حتى أصدر السلطان تيمور بن فيصل قرارا بتاريخ 5 ربيع الآخر 1347هـ /19سبتمبر 1928م ينصبه قاضيا بمسقط خلفا لسلفه المتوفي الشيخ راشد بن عزيز الخصيبي وظل في منصبه حتى وفاته.

وله مجموعة إصدارات ككتاب القصائد العمانية في الرحلة البارونية "مطبوع"، وكتاب في تقويم السلوك "مخطوط".

وعن سبب اختيار هذه الشخصية قال علي بن أحمد الطائي صاحب الاختيار والمشرف العام على العمل: "أردنا إحياء ذكرى علم من أعلام عمان حيث كان له دور مهم في الوطن، وبهذا الاختيار قد أحيينا سيرة عطرة للحاضر والمستقبل".

ويهدف المشروع إلى إنتاج شخصيات بارزة من التاريخ العماني وتعريفها للأجيال الحالية والقادمة بقالب فني جديد عالي المستوى. كما يعد المشروع من المشاريع الشبابية المتفردة في مجال الإنتاج الواقعي والذي تقدمه شركة "Short Arch" العمانية، حيث يسعى إلى رفع الوعي المجتمعي لشخصيات أسهمت في إثراء المخزون الحضاري المعرفي.

جدير بالذكر أن مشروع الإنتاج الواقعي ثلاثي الأبعاد بدأ في العام 2018 ويقوم بإعادة إنتاج الشخصيات التاريخية العمانية البارزة.

المصدر: صحيفة "أثير"