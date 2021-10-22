أسطول البحر الأسود الروسي يحصل على سفينة قتالية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود في الجيش سيحصل على سفينة قتالية أخرى قبل نهاية العام الجاري.

وقال بيان صادر عن الخدمة "قبل نهاية العام الجاري ستنضم سفينة الدوريات الحديثة سيرغي كوتوف إلى قاعدة نوفوروسيسك العسكرية التابعة لأسطول البحر الأسود في الجيش الروسي، وتم الانتهاء من التحضيرات للتجارب البحرية التي ستخضع لها السفينة قريبا".

وأضاف البيان "خلال الاختبارات القادمة التي ستخضع لها السفينة سيتحقق المختصون من قدرات الحركة لها، ومن آلية عمل منظومات الطاقة ومنظومات التوجيه فيها، كما سيتم التحقق من آلية عمل منظومات الاتصال وأنظمة الملاحة الموجودة في السفينة، وبعد انتهاء هذه المرحلة من الاختبارات ستبدأ مرحلة اختبارات أخرى قبل تسليم السفينة للجيش".

وطورت روسيا السفينة المذكورة في إطار المشروع الحكومي رقم 22160، والذي يهدف إلى تصنيع طرادات قتالية قادرة على حماية السواحل والمناطق والمنصات البحرية، وتنفيذ مهام البحث والاستطلاع والإنقاذ ودعم الأساطيل وعمليات مكافحة القرصنة البحرية.

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ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية وقطع مسافات تصل إلى 6000 ميل خلال كل مهمة، والعمل لمدة 60 يوما دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود، وجهزت بمنصات لحمل مروحيات Ka-27PS الروسية، ومدافع من عيار 76.2 ملم، وأسلحة رشاشة ومنظومات صاروخية للدفاع الجوي.

المصدر: سلاح روسيا