الأسطول الروسي يحصل على سفن صاروخية جديدة

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن سلاح البحرية في البلاد سيحصل على 3 سفن صاروخية على الأقل في العامين القادمين.

وتبعا للمصادر فإن "سلاح البحرية الروسي سيحصل ما بين 2021و2022 على الأقل على ثلاث سفن صاروخية من نوع كاراكورت، فقبل نهاية العام الجاري من المفترض أن يتسلم سفينتي تسيكلون وبوريا، والعام الذي يليه سيتسلم سفينة أسكولد".

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت إلى أن مصنع "زاليف" في مدينة كيرتش الروسية يعمل حاليا على تطوير سفينتي "أسكولد" و"تسيكلون"، بينما تطور سفينة بوريا" في مصنع Pella بمقاطعة لينينغراد الروسية.

وتطور روسيا سفن "كاراكورت" في إطار المشروع الحكومي 22800 التابع لوزارة الدفاع، ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 67 مترا، وعرضها 11 م، ومقدار إزاحتها للمياه 800 طن، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 2500 ميل بسرعة 30 عقدة بحرية، وإنجاز مهمات تستمر لـ 15 يوما.

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وتتسلح هذه السفن بمدافع AK-176MA من عيار 76.2 ملم، ومنظومتي AK-630M المضادتين للأهداف الجوية، ومنظومات لإطلاق صواريخ Kalibr-NK الروسية.

المصدر: سلاح روسيا