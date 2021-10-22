البحرية الروسية تتسلم غواصة ديزل كهربائية من الجيل الرابع

يتوقع تسليم البحرية الروسية عام 2022 غواصة الديزل الكهربائية "كرونشتات" من مشروع 677 (لادا) والتي أنتجت على دفعات.

صرح بذلك مصدر في صناعة السفن الروسية لوكالة "تاس".

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يذكر أن الغواصات من مشروع 677 (لادا) تنتمي إلى الجيل الرابع للغواصات غير النووية. وتم تصميم الغواصة من هذا النوع في مكتب "روبين" للتصاميم البحرية باستخدام أحدث التكنولوجيات، بما فيها تكنولوجيات التخفي عن الرادارات. وبفضل ذلك تعتبر الغواصة صامتة تماما، ما يعني أنها لا تطلق أي ضجيج يذكر. وبلغت إزاحتها 1750 طنا على سطح الماء، سرعتها 21 ، طاقمها 35 فردا. وقد تم تزويد غواصة "كرونشتات" بصواريخ "كاليبر – بي إل".

وتستخدم البحرية الروسية غواصة الديزل الكهربائية الاختبارية "بطرسبورغ" من مشروع "لادا" منذ مايو عام 2010. وأفادت وسائل الإعلام الروسية بأنها دخلت قوام الأسطول الشمالي الروسي، ثم وقعت الدفاع الروسية في منتدى "الجيش – 2019" العسكري التقني" اتفاقية تصنيع غواصتي "كرونشتات" و"فيليكي لوكي" من هذا المشروع.

جدير بالذكر أن بناء غواصة "كرونشتات" بدأ عام 2005، ثم تم تعليقه ليستأنف عام 2013.

المصدر: نوفوستي