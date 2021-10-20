أصغر وحدة تحكم للألعاب في العالم بحجم طابع البريد!

طور مهندسون أمريكيون أصغر وحدة تحكم في الألعاب "محمولة باليد" في العالم، بحجم طابع بريدي تقريبا، ولكنها تعمل تماما مثل جهاز بالحجم الكامل.

وتأتي "Thumby'' من TinyCircuits، ومقرها أوهايو، مزودة بخمس ألعاب قديمة مثبتة مسبقا، بما في ذلك الألعاب الكلاسيكية الصغيرة مثل Tetris وSpace Invaders وSnake.

ويمكن للمستخدمين أيضا إنشاء ألعابهم الخاصة باستخدام لغة البرمجة MicroPython، ولعب ألعاب متعددة اللاعبين مع الآخرين، عن طريق كابل ربط.

وتُباع وحدة التحكم في Kickstarter بسعر يبدأ من 14 جنيها إسترلينيا (19 دولارا) لطراز رمادي أساسي، مع توفر ألوان أخرى وإكسسوارات إضافية مثل ربط الكابلات بأسعار أعلى.

ويحتوي كل جهاز Thumby على بطارية وجرس وأزرار تشغيل ومفتاح طاقة وشاشة ومنفذ micro-USB لشحن وحدة التحكم وتحديث برامجها.

وتأتي الشاشة عبارة عن OLED وحلقة في الزاوية اليمنى السفلية من كل وحدة تحكم صغيرة تشبه Game Boy، تتيح توصيلها بسلسلة مفاتيح تماما مثل حلقة المفاتيح.

وقال المهندس الرئيسي في Thumby، بن روز: "كان هدفي مع Thumby صنع أصغر وحدة تحكم في الألعاب. صممنا منتجا عالي الجودة بمعالج قوي يتحدى حجمه. وبدأت Thumby كمشروعي الشخصي، ولكن عندما رأينا ردود فعل الناس على النموذج الأولي، عرفنا أننا نريد تحويله إلى منتج TinyCircuits جديد".

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وأضاف أن هذا سيسمح "لمزيد من الأشخاص بوضعها ضمن سلسلة المفاتيح الخاصة بهم، والاستمتاع بلعبها، أو حتى إنشاء ألعابهم الخاصة".

وفاز الجهاز المحمول المصغر مؤخرا بجائزة "الأفضل في العرض: المنتج الأكثر ابتكارا" في مؤتمر GDex في كولومبوس، أوهايو، حيث أشيد بالتصميم على وجه الخصوص لأنه يمكن أن يساعد في تعريف المبتدئين بالبرمجة بطريقة ممتعة.

وقال كين بيرنز، رئيس TinyCircuits: "إن Thumby صغير حقا، وهو بحجم إبهام الشخص فقط - ومن هنا جاءت تسميته. ومقارنة بوحدات تحكم الألعاب الأخرى، فإن Thumby بأكمله أصغر من D-Pad النموذجي لوحدة التحكم. أعتقد أن هذا هو أصغر جهاز ألعاب في العالم، ولم أتمكن من العثور على أي شيء قريب من هذا الحجم. جاء Thumby من حنيننا إلى ألعاب التسعينيات. اعتقدنا أنه سيكون من الرائع أن يكون لديك سلسلة مفاتيح صغيرة متقنة الصنع وقابلة للتشغيل والبرمجة".

وكما يوحي الاسم، TinyCircuits ليست غريبة عن إنتاج نسخة صغيرة من المنتجات الإلكترونية الحالية.

وكان أول منتج لها في عام 2012 هو TinyDuino، منصة إلكترونية مصغرة مفتوحة المصدر تعتمد على Arduino.

وتابعت منذ ذلك الحين بمجموعات صغيرة يمكن جمعها بنفسك، بما في ذلك جهاز تلفزيون صغير الحجم، ووحدة تحكم آركيد وكمان، بالإضافة إلى لوحات دوائر صغيرة وتطبيقات النسيج الإلكتروني.

ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول Thumby على موقع TinyCircuits الإلكتروني، بالإضافة إلى صفحة Kickstarter الخاصة بوحدة التحكم.

المصدر: ديلي ميل