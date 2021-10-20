مدى عمل منظومة "بال" للصواريخ الساحلية الروسية يتضاعف

ازداد مدى عمل منظومة الصواريخ الساحلية "بال" بعد اختبار صاروخ جديد تابع لها. وصار بمقدور هذا الصاروخ إصابة الأهداف البرية إلى جانب الأهداف البحرية.

صرح بذلك مصدر في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

وقال إن" اختبارات صاروخ جديد ستزود به منظومة "بال" للصواريخ الساحلية جرت في أحد الأساطيل الروسية وأكدت أن مدى إطلاقه يفوق 500 كلم".

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وصار باستطاعة الصاروخ إصابة الأهداف البرية بفضل استخدام نظام جديد لتوجيهه".

وحسب المصدر فإن إمكانات جديدة لمنظومة "بال" يمكن مقارنتها بمنظومة "باستيون" الساحلية التي تستخدم صاروخ "أونيكس" فوق الصوتية. فيما رفضت شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" المصنعة للمنظومة التعليق على تلك المعلومات.

يذكر أن منظومة "بال" تستخدم الآن صاروخي "خا-35" و"خا-35 أو" اللذيْن يبلغ مدى عملهما 120 كلم و260 كلم. أما صاروخ "خا-35 إي" المطور فيمكن توجيهه عن طريق درون وتستخدم منظومة "بال" في القوات المسلحة الروسية بالتنسيق مع منظومة "باستيون" للصواريخ الساحلية المضادة للسفن.

جدير بالذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن منظومة "باستيون" استخدمت في سوريا لإصابة الأهداف البرية.

فيما يتعلق بمنظومة "بال" يمكن أن تطلق 32 صاروخا برشقة واحدة وتبقى في مخزونها بعد ذلك 32 صاروخا آخر. وبمقدورها إحباط تنفيذ المهمة من قبل مجموعة كبيرة من السفن المعادية أو قافلة بحرية أو فريق من مشاة البحرية.

المصدر: تاس