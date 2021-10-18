الروس يبتكرون جهازا "طبيبا" يكشف على صحة الأشجار

ابتكر العلماء الروس جهازا سيستخدم لجمع ومعالجة البيانات المتعلقة بالأشجار في روسيا، بما في ذلك معاينة صحتها. وسيحل الجهاز محل مثيلاته من الأجهزة القديمة المستوردة من بلدان أخرى.

وقال ناطق باسم هيئة الغابات الروسية إن جهاز " "كيباريس"(السرو) يخصص لتقييم الحالة الفسيولوجية للأشجار. وتم تصميمه على أساس كتلة واحدة وليس بضع كتل (صناديق) كما كان الحال في الأجهزة القديمة.

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وسيحل "السرو" محل الأجهزة ألأجنبية المتقادمة. وقد جرى العمل على تطوير الجهاز منذ عام 2018 ليحل محل الأجهزة المستوردة القديمة التي تم شراؤها منذ عشرة أعوام أو أكثر من ذلك ".

يذكر أن فحص الغابات، يتطلب، قياس ما يزيد عن 100 خاصية. وقد تولى جهاز "السرو" الآن تنفيذ 80٪ من هذا العمل. ويزن الجهاز روسي الصنع 700 غرام فقط في الوقت الذي بلغ وزن الأجهزة أجنبية الصنع 5 كيلوغرامات من المعدات المختلفة التي كان على الأخصائيين أن ينقلوها عند إجراء الفحوص، ومن بينها: جهاز كمبيوتر لوحي وحامله، جهاز GPS للملاحة الفضائية وبوصلة كهرومغناطيسية ومقياس المسافة بالليزر.

أما جهاز "سرو" فتم تركيب كل مكوناته في صندوق واحد، بما فيه آلية فوق صوتية تسمح بقياس المسافات في حال عدم وجود خط رؤية مباشر، مؤشر تحركات، كاميرا تصوير. ويقيس الجهاز قطر وارتفاع الجذع باستخدام مستشعر بصري. وبين مكونات جهاز "السرو" أجهزة "غلوناس" الداخلية للملاحة الفضائية، شاشة ملونة، ولوحة لمسية، جهاز Wi-Fi لإرسال بيانات الشجرة من الغابة إلى المكتب".

يذكر أن "السرو" هو أول جهاز فائق التقنية في العالم يتم تصميمه لفحص الغابات وذلك بموجب قانون رقمة قطاع الغابات في روسيا. ويهدف القانون إلى إحصاء عدد الأشجار وتطوير صناعة الغابات ومنع المجرمين من قطع الأشجار بطرق غير قانونية. وسيساهم الجهاز الذي ابتكره مصممو محافظة "يريانسك" الروسية في حل تلك المشكلات.

ويخطط كذلك لربط الجهاز بمنظومة المعلومات الفدرالية الخاصة بمراقبة حالة الأشجار في قطاع الغابات الروسي بنظام أونلاين.

المصدر: تاس