إسبانيا تطور سفن إنقاذ جديدة لسلاح بحريتها

أعلن موقع Infodefensa أن إسبانيا تخطط لتطوير سفن جديدة مخصصة لإنقاذ السفن والغواصات التي قد تتعرض لأعطال في البحار والمحيطات.

وتبعا للموقع فإن الحكومة الإسبانية أعطت الضوء الأخضر لجيش بلادها لتوقيع صفقة مع شركة Navantia لتطوير سفينة إنقاذ جديدة، وقد تبلغ قيمة الصفقة نحو 166.5 مليون يورو.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن السفينة قد تبنى في حوض لبناء السفن في بويرتو ريال تابع لشركة Navantia، ومخصص لبناء السفن ذات الهياكل الكبيرة.

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الإسبانية في بيان حول الموضوع مؤخرا " مثل هذه السفينة ضرورية حتى نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا في اطار نظام انقاذ الغواصات تحت رعاية حلف شمال الأطلسي، وضمن خطط تطوير أسطول الغواصات الوطني".

Navantia

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وستأتي السفينة الجديدة بطول 85 مترا، وعرض 18 م، ومقدار إزاحة للمياه يعادل 5000 طن، وسيتكون طاقمها الأساسي من 48 شخصا، ولها القدرة على نقل 36 شخصا إضافيا، وستجهز بروافع خاصة قادرة على حمل الأوزان الثقيلة والعديد من المعدات المتطورة اللازمة لعمليات الإنقاذ البحري.

ويمتلك سلاح البحرية الإسباني اليوم سفينة إنقاذ كبيرة وحيدة تحمل اسم "نبتون"، قادرة على تنفيذ مهمات الإنقاذ المعقدة مثل انتشال السفن والغواصات الغارقة، لكن هذه السفينة التي تعمل منذ عام 1988 من المفترض أن تنتهي مدة خدمتها في السنوات القادمة لتحل محلها السفينة الجديدة المذكورة سابقا.

المصدر: سلاح روسيا