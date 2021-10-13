عالم الفضاء المصري فاروق الباز يكشف علاقة زلزال كريت 2021 بزلزال القاهرة 1992

قال العالم المصري الكبير فاروق الباز، تعليقا على الزلزال الذي وقع أمس، وتزامن مع الذكرى الـ29 لزلزال 12 أكتوبر عام 1992، إنه قد تكون علاقة بين الاثنين.

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وأضاف الباز في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية: "جاذبية الأرض تتغير مع دورانها حول الشمس بانتظام، وربما هذا الانتظام يجعل هناك شد وجذب على منطقة ما من الأرض في وقت معين من السنة".

وتابع: "ربما تكون هناك احتمالات تربط بين زلزال 1992 والزلزال الذي حدث اليوم، لأن دورة الأرض حول الشمس معروفة وتتغير الجاذبية على المناطق المختلفة من الأرض تبعا لدورة الأرض حول الشمس".

المصدر: الوطن