لأول مرة.. معرض أسلحة كوري شمالي يكشف عن صاروخ فرط صوتي

كشفت كوريا الشمالية في معرض "الدفاع الذاتي – 21" للإنجازات في مجال الدفاع والذي افتتح في بيونغ يانغ عن نماذج مختلفة للصواريخ الكورية الشمالية الحديثة.

بما فيها صاروخ "هواسونغ 8" فرط الصوتي الذي نجح اختباره مؤخرا.

إقرأ المزيد

وقال الخبير العسكري الروسي، يوري ليامين، إن المظهر الخارجي لصاروخ "هواسونغ 8" يؤكد إعلانات تقدمت بها السلطة الكورية الشمالية تفيد بأن "هواسونغ 8" عبارة عن صاروخ باليستي مزود برأس قتالية حائمة فرط الصوتية. وإنه يشبه كثيرا، من حيث مظهره الخارجي، صاروخ DF-17 الذي دخل مؤخرا حوزة الجيش الصيني.

لكن الاختلاف الرئيس بين هذا الصاروخ والصاروخ الصيني يكمن في أن الأخير يعمل بالوقود الصلب. بينما قرر الجيش الكوري الشمالي تزويد صاروخه الباليستي فرط الصوتي بمحرك عامل بالوقود الصاروخي السائل.

على كل حال فإن الكشف عن صاروخ "هواسونغ 8" يدل على اختراق حقيقي حققته كوريا الشمالية في مجال التكنولوجيات الحديثة، ويمكن القول، حسب الخبير، إنها تتقدم على الولايات المتحدة في مجال الأسلحة فرط الصوتية.

وكشف المعرض أيضا عن صواريخ باليستية أخرى، بما فيها تلك التي تطلق من تحت الماء وأنواع جديدة من الصواريخ المضادة للجو وكذلك دبابة تشبه كثيرا دبابة "أرماتا" الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا