روسيا تصمم منظومة محمولة بعيدة المدى للدفاع الجوي

بدأت شركة "روستيخ" الروسية في تصميم منظومة محمولة بعيدة المدة للصواريخ المضادة للجو.

صرح بذلك مدير قسم الأسلحة في شركة "الأنظمة فائقة الدقة "، بصفتها فرعا في "روستيخ"، بكخان أوزدويف الذي قال إن "مدى الإطلاق المتوسط لصواريخ منظومات الدفاع الجوي المحمولة التي يستخدمها حاليا الجيش الروسي لا يفوق 6 كيلومترات. وقد قرر مهندسونا زيادة مدى إطلاق صواريخنا".

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من ناحية أخرى فإن نائب رئيس قسم التصدير والاستيراد في الشركة، ألكسندر رومانيوك، أشار إلى أن مصممي "روستيخ" قد بدأوا في العمل على رفع احتمال إصابة الهدف عند استخدام المنظومات المحمولة الروسية للدفاع الجوي. وقال: "إن المقصود بالأمر هو رفع حساسية الرؤوس الموجهة ذاتيا عند إصابة أهداف صغيرة الحجم مثل الدرونات أو الذخائر الحائمة."

يذكر أن شركة "الأنظمة فائقة الدقة " تنتج في الوقت الراهن نوعيْن من المنظومات المحمولة للدفاع الجوي، وهما "إيغلا – إس" و"فيربا". وتعتبر "فيربا" المزودة برأس التوجيه ثلاثي الأطياف من أحدثهما. وبمقدورها إصابة الدرونات في مجال الموجات الحرارية ويبلغ مدى عملها 6 كيلومترات، ارتفاع إصابة الهدف 3.5 كيلومتر.

المصدر: نوفوستي