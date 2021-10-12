الدفاع الروسية تنشر فيديو أظهر خاصية هامة لدرون"الصياد"

تم الكشف عن مجسم لدرون "الصياد" الروسي الثقيل ذي الفوهة المسطحة في معارض الطيران المختلفة.

لكن وزارة الدفاع الروسية استعرضت اليوم لأول مرة عمل تلك الفوهة المسطحة، بصفتها خاصية هامة للدرون، وذلك في مقطع فيديو نشرته على "يوتيوب".

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وتمت طباعة نموذج تجريبي للفوهة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، الأمر الذي سمح بتوفير الوقت والأموال اللازمة لإنتاج الفوهة المسطحة. وتوزعت في القسم الداخلي للفوهة أجزاء باردة، من شأنها تغطية أجزاء ساخنة للمحرك.

وستظهر الفوهة المسطحة في نسخة تجريبية ثانية لدرون "الصياد" بعد أن تم تجميع بضعة محركات على أساس تكنولوجيا جديدة. وهناك اختلاف آخر لمحرك الدرون عن محركات تستخدم في المقاتلات المأهولة وهو غياب حجرة الفورساج (نظام استخدام المحرك في حال الاستهلاك المفرط للوقود) في محرك الدرون الذي يحلق بسرعة تقل عن سرعة الصوت ولا يحتاج إلى استهلاك كميات كبيرة من الوقود.

وقال مدير عام مكتب "موتور" الروسي للبحوث، سيرغي كوزمين، في مقابلة مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية العسكرية:" قد تم تزويد "الصياد" بمحرك " آل-41 أف 1" الذي تستخدمه مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس. لكن الدرون لا يستخدم محركين من هذا النوع، كما تستخدمهما "سو- 57"، بل يستخدم محركا واحدا يختلف عن نموذجه الأصلي وبالدرجة الأولى بفضل وجود الفوهة المسطحة التي تضمن تخفي القسم الخلفي للدرون عن رؤوس التوجيه العاملة بالأشعة تحت الحمراء وموجات الرادار.

المصدر: روسيسكايا غازيتا