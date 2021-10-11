الإمارات.. شرطة أم القيوين تعين روبوتا للتحقيق في الجرائم على الأطفال (فيديو)

كشفت شرطة أم القوين في الإمارت النقاب عن أول محقق آلي يتم اعتماده في جرائم الأطفال.

وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن قائد عام شرطة أم القيوين اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا أصدر تزامنا مع انطلاق معرض إكسبو دبي 2020، أول بطاقة وظيفية لموظف آلي معني بالتحقيق في الجرائم الواقعة على الأطفال يحمل اسم "روبوتوك" أطلقته القيادة العامة لشرطة أم القيوين بالشراكة مع دائرة أم القيوين الذكية.

وأضافت الصحيفة أن المحقق "روبوتوك" باشر عمله رسميا بتاريخ بداية من أكتوبر الجاري، بعد فترة تجربة استمرت 3 سنوات حقق خلالها نتائج مبهرة في التحقيق في الجرائم الواقعة على الأطفال، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي ضمن تطلعات القيادة العامة لشرطة أم القيوين للمستقبل ومساهمتها في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتأكيدها لدور الذكاء الاصطناعي في المرحلة القادمة.

وحسب "الإمارات اليوم" يمكن لـ"روبوتوك" التحقيق مع الأطفال المجني عليهم مستخدما لغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى قدرته على استخدام اللهجة المحلية، مستفيدا من قدرته على كشف حالتهم النفسية، بفضل قدرته على تغيير تعابير وجهه 360 مرة، بما يسهم في بث الطمأنينة في نفوسهم، أثناء إجراء التحقيق معهم.

ويعتبر "روبوتوك" ضابط إلكتروني مخصص للتحقيق في جرائم الأطفال الذين تراوح أعمارهم ما بين خمس و10 سنوات، ولديه ثماني ميزات أهمها القدرة على معرفة الأشخاص الذين سبق أن حقق أو تعامل معهم من خلال تقنية "تمييز الوجه"، وقراءة تعابيره، ونطق الأسئلة المكتوبة لتوجيهها للطفل من خلال شاشات التحكم، وعرض صور المشتبه بهم من خلال جهاز "آي باد".

المصدر: صحيفة "الإمارات اليوم"