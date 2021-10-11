مصمم في شركة "سوخوي" يتحدث عمّا يعتمدونه في صنع الطائرات والدرونات العسكرية

يمكّن تطوير العديد من المشاريع التقنية في وقت واحد ما يمكّن مصممي شركة "سوخوي" من المنافسة الناجحة في سوق الطائرات وزيادة خبرة الإنتاج.

أعلن ذلك كبير مصممي مشروع "إس – 70" (درون "الصياد" الضارب النفاث)، سيرغي بيبيكوف، في مقابلة مع برنامج "الفحص العسكري" التابع لقناة "زفيزدا" التلفزيونية العسكرية الروسية.

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وقال، بيبيكوف، إن "العمل المتوزاي على وضع بضعة مشاريع تقنية جوية يعد من أهم الاتجاهات في شركة "سوخوي"، الأمر الذي يضمن تطويرا مستمرا غير منقطع ونجاح المنافسة في سوق الطائرات الدولية. ولهذا السبب بالذات ظهرت في الأعوام القليلة الماضية عدة مشاريع خارقة، وبينها مقاتلة "سو- 57" للجيل الخامس، ومقاتلة "كش مات"(Su-75 Checkmate) الواعدة المستقبلية ودرون "إس 70 (الصياد) الضارب.

ومضى كبير المصممين قائلا:" هذا هو أحد الأساليب الرئيسية في عمل مكتب التصميم التجريبي. وينحصر هذا المبدأ الابتكاري في المباشرة بوضع مشروع جديد في الوقت الذي يبقى مشروع سابق قيد التصميم ولم يتم إنجازه بعد. وإذا لم ننطلق من هذا المبدأ فإن مكتب التصميم لن يشهد تطويرا لاحقا، ولن يواكب نزعات عالمية متقدمة خاصة بتصميم الطائرات الحربية.

يذكر أن شركة "كرونشتات" الروسية أعلنت مؤخرا أنها بصدد تصميم طائرة مسيّرة كبيرة ستتولى تنفيذ مهمة الإنذار الراداري المبكر.

المصدر: نوفوستي