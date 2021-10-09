لأول مرة.. راجمات صواريخ عائمة تفتح ثغرات في حقول الألغام على الشاطئ

شهدت تدريبات مشاة البحرية الروسية التي أجريت في منطقة الشرق الأقصى الروسي تجربة غير عادية.

حيث قضى سيناريو التدريبات إنزال وحدات مشاة البحرية على شاطئ غير مجهز زُرعت فيه ألغام مضادة للدبابات والمشاة.

وأوكلت قيادة التدريبات زوارق مشاة البحرية مهمة إزالة حقول الألغام على شاطئ العدو الافتراضي أو عمل ثغرات فيه.

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وقام مشاة البحرية بنصب راجمات الصواريخ من طراز "أور– 77" على الزوارق التي أطلقت الصواريخ نحو الشاطئ وطهّرته من الألغام المعادية.

يذكر أن التدريبات شارك فيها 500 فرد من مشاة البحرية والزوارق وسفن الإنزال ودبابات "تي – 80 بي" الثقيلة ومروحيات "كا – 52" وقاذفات "سو-25" والمروحيات البحرية "كا – 27" و"كا – 29" و"مي-8".

جدير بالذكر أن منظومة " أور – 77" الخاصة بفتح ثغرات في حقول الألغام يستخدمها الجيش السوفيتي والروسي منذ عام 1978 وبمقدورها عمل ثغرات في حقول الألغام المضادة للدبابات بطول 80 مترا وعرض حتى 6 أمتار. أما عرض الثغرات في حقول الألغام المضادة للمشاة فيبلغ 14 مترا. واستخدمت تلك المنظومة التي أطلقت عليها تسمية "تنين الجبل" بنجاح في الحرب ضد الإرهابيين في سوريا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا