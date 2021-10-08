معرض القرم البحري يكشف عن كاسحة ألغام من جيل جديد

تشارك كاسحة الألغام من جيل جديد "فلاديمير يميليانوف" في معرض "سيفاستوبول" البحري الثالث بالقرم والذي افتتح يوم 6 أكتوبر.

وذلك في إطار مهرجان "الأسبوع البحري الروسي 2021". صرح بذلك مدير المعرض، أليكسي مالكو، لوكالة "تاس" الروسية.

وقال أن كل من يرتاد المعرض لديه فرصة لزيارة كاسحة الألغام والاطلاع على معداته وأجهزته الحديثة.

يذكر أن كاسحة الألغام من مشروع 12700 "فلاديمير يميليانوف" تم بناؤها في ديسمبر عام 2019 في مصنع "نيفا" للسفن في بطرسبورغ. وقد وصلت ميناء سيفاستوبول في سبتمبر الماضي من بحر البلطيق.

وتمتلك السفن من هذا النوع أكبر جسم مصنوع من الزجاج البلاستيكي في العالم، وتخصص كاسحات الألغام من المشروع المذكور لمكافحة كل الأنواع من الألغام سواء كانت بحرية أو برية.

وتعد :"فلاديمير يميليانوف" كاسحة الألغام الرابعة من مشروع 12700 الذي انطلق عام 2014. وتخطط قيادة البحرية الروسية لأن تتسلم حتى عام 2027 نحو 10 سفن من هذا النوع.

وبلغت إزاحة كاسحة الألغام 890 طنا، طولها 62 مترا، عرضها 10 أمتار، سرعتها 40 عقدة بحرية. وتم تزويد كاسحة الألغام بأحدث الرادارات المائية. أما جسمها البلاستيكي فيجعلها أقل عرضة لأي نوع من الألغام الحديثة.

المصدر: تاس