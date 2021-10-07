معرض صيني يكشف عن نموذج تدريبي متحكم فيه عن بعد لدبابة М1 Abrams الأمريكية

كشف معرض "جوخاي – 2021" الصيني للطيران والفضاء عن نموذج غير عادي من المعدات الحربية يشبه مظهره الخارجي دبابة " М1 Abrams الأساسية في القوات المسلحة الأمريكية.

وأظهرت الصور الفوتوغرافية للنموذج أن الجنزير غير حقيقي ويسير هذا المجسم على عجلات هوائية. وحسب الوثائق التي قدمتها الشركة الصينية المصنعة للمجسم فإن الغاية من النموذج التدريبي هي محاكاة أعمال دبابة حقيقية في تدريبات يجريها الجيش الصيني في ميادينه.

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وليس من الضروري أن يصيب الصينيون هذا المجسم بذخائر حقيقية، علما أنهم غالبا ما يستخدمون لهذا الغرض أجهزة ليزر خاصة بمحاكاة الإصابات.

يذكر أن دبابة М1 Abrams غير الحقيقية تزن 3000 كلغ فقط وتستخدم هيكلا ثلاثيا مع محرك ديزل بمثابة منصة للنموذج التدريبي. يسمح له الخزان المليء بالوقود بالسير إلى مسافة 200 كلم.

وبلغ طوله 9.75 متر، عرضه 3.74 متر، ارتفاعه 2.45 متر. وقد تبلغ سرعة النموذج التدريبي 86 كلم/ساعة.

ويمكن أن يقاد النموذج التدريبي من داخله أو يتم التحكم فيه عن بعد من مسافة 5000 متر.

وأشار صناع النموذج التدريبي إلى أنهم يمكن أن يطلقوا كذلك نماذج لعربات "بي إم بي" أو مدرعات أخرى. وتستخدم نماذج تدريبية كهذه في الجيوش الكثيرة. وعلى سبيل المثال فإن الجيش الأسترالي كشف مؤخرا عن نموذج تدريبي لدبابة "تي – 14" ( أرماتا) روسية الصنع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا