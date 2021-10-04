شركة أسلحة تركية تعرض طوربيدا حديثا سيدخل الخدمة قريبا

عرضت شركة "روكيتسان" التركية المتخصصة في إنتاج الصواريخ أحدث طوبيد من طراز "أكيا " الذي سيدخل الخدمة قريبا في سلاح البحرية التركية.

واستعرض مقطع فيديو للشركة عمليات تجميع واختبار هذا الطوربيد، كما تضمنت المشاهد عملية محاكاة لإطلاق الطوربيد تحت الماء.

المصدر: RT