شركة أسلحة تركية تعرض طوربيدا حديثا سيدخل الخدمة قريبا
AFP
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عرضت شركة "روكيتسان" التركية المتخصصة في إنتاج الصواريخ أحدث طوبيد من طراز "أكيا " الذي سيدخل الخدمة قريبا في سلاح البحرية التركية.
واستعرض مقطع فيديو للشركة عمليات تجميع واختبار هذا الطوربيد، كما تضمنت المشاهد عملية محاكاة لإطلاق الطوربيد تحت الماء.
المصدر: RT
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