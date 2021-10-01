شركة "هوندا" اليابانية للسيارات تبدأ العمل على تصنيع صواريخ لحمل الأقمار الصناعية
Reuters
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بدأت شركة "هوندا" اليابانية لصنع السيارات، العمل على تصنيع صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام لحمل الأقمار الصناعية نحو الفضاء.
وذكرت صحيفة "يوميوري" اليابانية أنه بالإضافة إلى ذلك تخطط شركة "هوندا" لتصنيع طائرات سريعة لنقل الركاب في المدن الكبرى، دون الحاجة لمطارات خاصة.
ووفقا للصحيفة من المتوقع أن يتم الانطلاق في تنفيذ هذه المشاريع وتطبيقها بحلول عام 2030.
المصدر: نوفوستي
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