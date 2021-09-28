فرنسا تطور سفينة عسكرية جديدة لصالح الأرجنتين

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن فرنسا تعمل على تطوير سفينة عسكرية أخرى لصالح سلاح البحرية في الجيش الأرجنتيني.

وتبعا للموقع إن حوض بناء السفن في كونكارنو الفرنسية شهد مؤخرا عملية إنزال سفينة عسكرية جديدة إلى المياه من نوع OPV، بنيت لصالح الجيش الأرجنتيني، وهي رابع سفينة من هذه الفئة تطورها فرنسا لصالح الأرجنتين.

وحول الموضوع قال نائب رئيس مجموعة Naval Group الفرنسية المساهمة في تصنيع السفينة، ميشيل أوليفييه: "نحن سعداء بالتعاون القائم ما بين مجموعتنا وسلاح البحرية الأرجنتيني، السفن التي صنعناها لصالح الجيش الأرجنتيني موجودة في الخدمة حاليا، وتساعد الجيش في تأدية مختلف المهام، كما تساهم في حماية المصالح السيادية للبلاد هناك".

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ويبلغ طول كل سفينة من السفن المذكورة 87 مترا، وعرضها 14 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1650 طنا، كما يمكنها الحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، وقطع مسافة 3700 ميل بحري في كل مهمة، فضلا عن أنها مجهزة بأسلحة تمكنها من تنفيذ مهمات خفر السواحل وعمليات مكافحة القرصنة البحرية، ومزودة بمنصات لحمل المروحيات.

المصدر: سلاح روسيا