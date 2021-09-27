شركة روسية تزوّد جامعات الطب بروبوتات على هيئة الإنسان

تنوي شركة "بروموبوت"، بصفتها فرعا في مركز "سكولكوفو" الروسي للمبتكرات، بأن تورّد حتى نهاية العام المقبل 40 روبوتا على هيئة الإنسان إلى جامعات الطب في روسيا ورابطة الدول المستقلة.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية نائب رئيس الشركة، أوليغ كيفوكورتسيف، الذي قال إن الحديث يدور عن روبوت قادر على محاكاة تصرف المريض عند زيارته لعيادة الطبيب أو المستشفى.

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وقال:" استطعنا اليوم إنتاج 20 روبوتا على هيئة الإنسان ستعمل في جامعات ومعاهد الطب وستساعد الأطباء والأساتذة والطلاب في علاج المرضى والتدرب على حسن معاملتهم".

وقد شكل نموذج Robo-C، بصفته روبوتا ذا مظهر خارجي يشبه الإنسان أساسا لتصنيع الروبوت المساعد للأطباء. وبمقدوره محاكاة عواطف ومشاعر المريض أثناء تواصله مع الطبيب. كما بوسعه اعتماد نظام حوار وضعته شبكات الأعصاب الاصطناعية يمكن أن يستفيد منه الطلاب عند تدربهم على ممارسة الحوار مع المريض في المستشفى أو في عيادة الطبيب.

وعلى سبيل المثال فإن الروبوت يستطيع قبول الشكاوي الصحية من المرضى وتشخيص المرض وتعيين العلاج أو فحوص إضافية.

ويمكن أن يختبر ويمتحن الروبوت الطلاب في 8 اتجاهات طبية، بما فيها أمراض القلب والسرطان.

يذكر أن شركة "بروموبوت" من مدينة بيرم الروسية قد أسسها عام 2015 مركز "سكولكوفو" للمبتكرات في موسكو كفرع له. وتعتبر في الوقت الراهن من أكبر المرافق الإنتاجية العلمية المتخصصة في تصميم وإنتاج للروبوتات على هيئة الإنسان في أوروبا. وتعمل روبوتاتها في 40 بلدا كمسؤولين ومستشارين ومرشدين وبوابين.

المصدر: تاس