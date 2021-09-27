العلماء يكشفون متى قد تصبح الأرض غير صالحة للحياة البشرية حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حالا!

هناك العديد من التقارير المستندة إلى البحث العلمي التي تتحدث عن الآثار طويلة المدى لتغير المناخ، مثل ارتفاع مستويات غازات الاحتباس الحراري ومستويات سطح البحر، بحلول عام 2100.

وتتطلب اتفاقية باريس، على سبيل المثال، الحد من الاحترار إلى أقل من 2.0 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول نهاية القرن.

وكل بضع سنوات منذ عام 1990، قيّم الباحثون التقدم الذي أحرز من خلال تقارير التقييم العلمي الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) والتقارير الخاصة ذات الصلة. وتقوم تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بتقييم الأبحاث الحالية لتظهر لنا أين نحن وماذا نحتاج إلى القيام به قبل عام 2100 لتحقيق أهدافنا، وماذا يمكن أن يحدث إذا لم نفعل ذلك.

ويحذر تقييم الأمم المتحدة الذي نُشر مؤخرًا للمساهمات المحددة وطنيا (NDCs)، من أن الوعود الحالية من الحكومات تعدنا لخطر الاحترار البالغ 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100: وهذا يعني حرائق غير مسبوقة وعواصف وجفاف وفيضانات وحرارة وأراضي عميقة و تغيير النظام البيئي المائي.

وفي حين أن بعض التوقعات المناخية تتعدى عام 2100، فإن هذه التوقعات طويلة المدى لا تُؤخذ بالاعتبار في التيار الرئيسي للتكيف مع المناخ واتخاذ القرارات البيئية اليوم. وهذا مثير للدهشة لأن الأشخاص المولودين الآن سيكونون في السبعينات من العمر بحلول عام 2100. فكيف سيبدو العالم لأبنائهم وأحفادهم؟.

ولفهم النطاق المكاني والزماني الكامل لآثار المناخ والتخطيط له والإبلاغ عنه في ظل أي سيناريو، حتى تلك التي تفي باتفاقية باريس، يجب على الباحثين وصناع السياسات استشراف ما وراء أفق 2100.

بعد عام 2100

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في عام 2100، هل سيتوقف الاحتباس الحراري؟. إذا لم يكن كذلك، فماذا يعني هذا للبشر الآن وفي المستقبل؟. في مقال متاح على Global Change Biology، بدأ الباحثون في الإجابة عن هذه الأسئلة.

وفعّلوا توقعات نموذج المناخ العالمي بناء على مسارات التركيز التمثيلية (RCP)، وهي "توقعات تعتمد على الوقت لتركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي (GHG)".

وصممت التوقعات سيناريوهات تخفيف منخفضة (RCP6.0) ومتوسطة (RCP4.5) وعالية (RCP2.6، والتي تتوافق مع هدف اتفاق باريس "أقل بكثير من درجتين مئويتين") حتى عام 2500.

وأجرى الباحثون نمذجة توزيع الغطاء النباتي والإجهاد الحراري وظروف النمو لنباتات المحاصيل الرئيسية الحالية، للتعرف على نوع التحديات البيئية التي قد يتعين على أطفال اليوم وأحفادهم مستقبلا التكيف معها بدءا من القرن الثاني والعشرين فصاعدا.

وفي النموذج، وجد الباحثون أن متوسط ​​درجات الحرارة العالمية يستمر في الزيادة إلى ما بعد 2100 تحت RCP4.5 و6.0. في ظل هذه السيناريوهات، يتحرك الغطاء النباتي وأفضل مناطق زراعة المحاصيل نحو القطبين، وتقل المساحة المناسبة لبعض المحاصيل. وقد تصبح الأماكن ذات التاريخ الطويل من الثراء الثقافي والنظام البيئي، مثل حوض الأمازون، قاحلة.

وعلاوة على ذلك، وجدوا أن الإجهاد الحراري قد يصل إلى مستويات قاتلة للبشر في المناطق المدارية ذات الكثافة السكانية العالية حاليا. وقد تصبح هذه المناطق غير صالحة للحياة. وحتى في ظل سيناريوهات التخفيف العالية، وجدنا أن مستوى سطح البحر يستمر في الارتفاع بسبب توسع المياه وخلطها في المحيطات التي ترتفع درجة حرارتها.

وعلى الرغم من أن النتائج تستند إلى نموذج مناخي واحد، إلا أنها تقع في نطاق التوقعات من الآخرين، وتساعد في الكشف عن الحجم المحتمل للاضطرابات المناخية على نطاقات زمنية أطول.

ولتصوير ما يمكن أن يبدو عليه عالم منخفض الحرارة مقارنة بما عشناه حتى الآن، استخدم الباحثون توقعات وخبرات بحثية متنوعة لإبلاغ سلسلة من تسع لوحات تغطي ألف عام (1500، 2020، و2500 م) في ثلاثة مناظر طبيعية إقليمية رئيسية (الأمازون والغرب الأوسط للولايات المتحدة وشبه القارة الهندية).

وتركز الصور لعام 2500 على توقعات RCP6.0، وتتضمن إصدارات متقدمة قليلا، ولكن يمكن التعرف عليها من تقنيات اليوم.

وبين 1500 واليوم، شهدنا الاستعمار والثورة الصناعية، ولادة الدول والهويات والمؤسسات الحديثة، والاحتراق الجماعي للوقود الأحفوري وما يرتبط به من ارتفاع في درجات الحرارة العالمية.

وإذا فشلنا في وقف ارتفاع درجة حرارة المناخ، فإن السنوات الخمسمائة القادمة وما بعدها ستغير الأرض بطرق تتحدى قدرتنا في الحفاظ على العديد من الأساسيات للبقاء - لا سيما في الثقافات ذات الجذور التاريخية والجغرافية التي تمنحنا المعنى والهوية.

المصدر: ساينس ألرت