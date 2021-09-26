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الأردن.. الكشف عن سبب تلون بركة مياه قرب البحر الميت باللون الأحمر (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

الأردن.. الكشف عن سبب تلون بركة مياه قرب البحر الميت باللون الأحمر (فيديو)
بركة باللون الأحمر في الأردن
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كشفت سلطة وادي الأردن عن السبب في تلون بركة المياه التي ظهرت قبل أسابيع قرب البحر الميت باللون الأحمر.

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وأوضحت منار محاسنة، أمين عام سلطة وادي الأردن، أن "معدن المنغنيز وراء تلون بركة المياه التي ظهرت قبل أسابيع قرب البحر الميت باللون الأحمر"، مشيرة إلى أن "نتائج فحوصات المياه الحمراء أظهرت وجود مادة المنغنيز بكميات عالية، وأنها لا تشكل أي خطورة".

المصدر: "عمون"

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