البحرية الروسية تتسلم نهاية العام الجاري 4 سفن حربية هامة

ستسلم شركة السفن الروسية الموحدة نهاية العام الجاري البحرية الروسية 4 سفن حربية كبيرة .

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وبينها غواصة "الأمير أوليغ " النووية الحاملة للصواريخ، بصفتها أول غواصة من مشروع "بوريه – آ" المطور، الغواصة النووية متعددة المهام " نوفوسيبيرسك" من مشروع "885 إم"، غواصة "ماغادان" الكبيرة من مشروع " 636.3" (الثقب الأسود) وفرقاطة "ريتيفي" من مشروع 20380.

أفاد بذلك نائب مدير عام الشركة لشؤون بناء السفن الحربية، فلاديمير كوروليوف، في حديث أدلى به يوم 23 سبتمبر لوكالة "تاس" الروسية.

وقال:" إننا نعتزم تسليم كل تلك السفن الحربية الهامة لقيادة البحرية الروسية قبل انتهاء العام الجاري".

وحسب الخبير فإن مؤسسة السفن الموحدة تخطط العام الجاري للبدء في بناء فرقاطة في مصنع "سيفيرنايا فيرف" في شمال روسيا وفرقاطتين في مصنع "آمور" للسفن في أقصى شرق روسيا وكاسحة ألغام وناقلة وقود في بطرسبورغ.

وعلاوة على ذلك فإن كوروليوف قال إن غواصة "تامبوف" النووية وسفينة خفر الشاطئ "نيوستراشيمي" من مشروع 11540 وكاسحة الألغام "غيرمان أوستيوغوف" من مشروع 1265 يتوقع أن تسلم البحرية الروسية العام الجاري بعد إنهاء إصلاحها.

المصدر: تاس