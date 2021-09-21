روسيا تصمم غواصة مسيّرة تبقى تحت الجليد لمدة أشهر

قام قسم البحوث الفيزيائية التقنية في مؤسسة الدراسات المستقبلية الواعدة بتصميم وتصنيع نموذج من غواصة "سارما" المسيَرة بعيدة المدى.

وبمقدور الغواصة أن تعمل تحت الجليد بشكل مستقل لمدة 3 أشهر. ولا مثيل لتلك الغواصة في أي بلد في العالم. أفاد بذلك نائب رئيس قسم البحوث الفيزيائية التقنية في المؤسسة، فيكتور ليتفينينكو، وقال إن غواصة "سارما " المسيّرة غير المأهولة يمكن أن ترسل معلومات إلى مركز القيادة من تحت الجليد وتستلم منه مهام جديدة.

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وأعاد إلى الأذهان أن المؤسسة تنوي إطلاق بضعة نماذج من الغواصة تتراوح إزاحتها بين 21 طنا و 50 طنا وتختلف وظائفها، ويمكن أن تخصص النماذج للاستطلاع ودراسة احتمال الهزات الأرضية والاتصال وتنفيذ مهام أخرى.

يذكر أن إزاحة النموذج الأول تبلغ 21 طنا وطوله 10 أمتار ويتم التحكم فيه عن بعد.

ويخطط كذلك لإطلاق نموذج آخر يزوّد بمحرك مستقل عن الهواء بطول 20 مترا وإزاحة 50 طنا.

وقال ليتفينينكو إن غواصة "سارما" المسيّرة قد تقطع مسافة 8 آلاف كيلومتر وسيتم الكشف عن أول نموذج لها عام 2022. أما اختبارها فسيجري نهاية العام الجاري. وأضاف أنه لا يستبعد توسيع المهام التي ستنفذها الغواصة، وبينها دراسة تضاريس القاع البحري والمنشآت تحت المائية مثل أنابيب الغاز والاستطلاع الجيولوجي وصيانة الموصلات تحت المائية التابعة لقطاع النفط وإصلاحها وما إلى ذلك.

المصدر: لايف