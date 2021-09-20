العثور على آثار لجدار جليدي بارتفاع كيلومتر في اسكتلندا

عثر عالم الجبال الجليدية الأمريكي من جامعة "مينيسوتا" ماكس فان دي فرايس، على آثار قديمة لجدار جليدي تشكل منذ 20 ألف عام في شمال اسكتلندا.

وقال في حديث أدلى به لصحيفة محلية إنه وصل منطقة (داندي) الاسكتلندية ليزور صديقته حيث اضطر إلى البقاء في منزلها لفترة ما بسبب فرض قيود الحجر الصحي على سكان المدينة وبدأ في دراسة تضاريسها القديمة.

وتوصل إلى استنتاج مفاده بأن جدارا جليديا ضخما اقترب من المنطقة منذ 20 ألف عام، أي في العصر الجليدي السابق، وكان ارتفاعه كيلومترا واحدا.

وقرر العالم أن يرسم مخططا لزحف الجليد في اسكتلندا وصوّر بالتعاون مع صديقه، كايران دونكان من جامعة "داندي" مقطع فيديو أظهر اقتراب الجدار الجليدي الضخم من المدينة. وصار الفيديو يتمتع بشعبية على شبكة الإنترنت لدى السكان المحليين.

وأعاد العالم إلى الأذهان أن كل الجزر البريطانية تقريبا كانت مغطاة في العصر الجليدي بطبقة من الجليد. أما الجليد الذي غطى شمال اسكتلندا فكان بسماكة كبيرة جدا. ورسم ماكس وصديقته على خلفية مدينة داندي جدارا جليديا عملاقا صار يشبه جدار The Wall الذي رآه البشر في مسلسل "صراع العروش" والذي كان يفصل 7 مملكات عن منطقة مجهولة وكان ارتفاعه 200 متر.

مشهد من فيلم رسوم متحركة

بينما كان ارتفاع جدار الجليد الحقيقي 1000 متر، أي أعلى بمقدار 5 أضعاف.

وقال ماكس إن الجدار ذاب مع مرور الوقت وحدث ذلك منذ 11 ألف عام.

المصدر: تاس