روسيا بصدد تصنيع رشاش قصير مطور للقوات الخاصة

بادر المهندسون من مدينة (زلاتوست) الروسية إلى تصميم رشاش "كيدر – بارا" القصير عيار 9×19 ملم.

وتتوفر فيه إمكانات كثيرة، بما فيها الإخفاء التمويه والقدرة النارية الفائقة. ويصلح السلاح لأن يزود به أفراد القوات الخاصة والأجهزة الأمنية.

وأفاد المتحدث باسم مصنع "زلاتوست" فاديم أستاشين، بأن الرشاش من شأنه أن يحل محل رشاش "كيدر" الذي تم تصنيعه عام 1991.

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وقد ورث الرشاش الجديد منه حجمه المحدود ووزنه الصغير وبيئة العمل الجيدة. وتم تزويده بأخمص بلاستيكي قابل للطي، ما سمح للرامي بإطلاق النيران بطلقات منفردة تصيب الهدف بدقة.

ويخصص الرشاش لخوض القتال على مسافة لا تزيد عن 150 مترا بطلقات منفردة أو رشقات قصيرة وكذلك على مسافة 200 متر بطلقات منفردة فقط.

وتعادل سرعة الرصاصة الابتدائية 430 مترا في الثانية. وعلى سبيل المثال فإن السرعة الابتدائية لدى مسدس "ماكاروف" لا تفوق 315 مترا في الثانية.

أما سرعة الرمي فتتراوح بين 800 و1000 متر في الدقيقة. لكن تلك السرعة يمكن أن تؤدي إلى التفريغ السريع لمخزن الرشاش الذي يتسع لـ30 طلقة فقط.

ويمكن أن يركب في "كيدر – بارا"، شانه شأن "كيدر"، مصباح وجهاز ديل الهدف يعمل بالليزر وكاتم صوت. إلا أن بعض الخبراء يعتبرون أن تلك العملية يمكن أن تخل بتوازن الرشاش وتعقد الرماية.

يذكر أن الاختبارات الحكومية للرشاش الجديد يتوقع أن تجري مطلع العام المقبل. وفي حال نجاحها يرجح أن يتسلم أفراد القوات الخاصة نماذج من الرشاش القصير الجديد.

المصدر: روسيسكايا غازيتا