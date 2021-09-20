طائرة "تو-160" الروسية المطورة تحلّق برحلة ثانية

نشرت شركة الطائرات الموحدة الروسية فيديو لتحليق قاذفة "تو-160 إم" الاستراتيجية المطورة .

Полет второго модернизированного бомбардировщика Ту-160М. Фото: maks_night/vk.com/milinfolive pic.twitter.com/6f64AURKWn — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) September 19, 2021

وهي رحلة جوية ثانية قامت بها تلك الطائرة المطورة يوم 17 سبتمبر بحضور رئيس مؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية، سيرغي تشيميزوف الذي وصل مصنع "قازان" للطائرات بزيارة ميدانية.

يذكر أن مصنع "قازان" حقق اختبارا جويا ثانيا لطائرة "تو – 160 إم" التي طوّرها مع تزويدها بمحركات جديدة من طراز " إن كا – 32 – 02".

وأفاد موقع bmbd الإلكتروني الروسي بأن شركة "كوزنينتسوف" التابعة لمؤسسة المحركات الموحدة الروسية ورّدت عام 2020 لمصنع "قازان" دفعة أولى من محركات " إن كا – 32 – 02" تضم 4 محركات. ووفقا للاتفاقية التي وقعتها الشركة مع وزارة الدفاع عليها إنتاج 30 محركا من هذا النوع لتزود بها 15 قاذفة "تو – 160 إم" المطورة و10 طائرات جديدة سينتجها مصنع "قازان" مستقبلا.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن محرك " إن كا – 32 – 02" يتميز بمواصفات جيدة، بما فيها تلك التي تسمح للطائرة باستهلاك كمية الوقود الأقل زيادة مدى تحليقها بـ1000 كيلومتر، وأضافة إلى ذلك فإن طائرات "تو – 16- إم" المطورة ستزود بأجهزة الاتصال والملاحة والقيادة الحديثة.

المصدر: تاس