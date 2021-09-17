"إنها مزيفة".. تحليل يكشف سر خريطة رُحّب بها ذات مرة على أنها أقدم تصوير للعالم الجديد!

تشتهر خريطة "فينلاند"، التي تُظهر جزءا من الساحل لأمريكا الشمالية جنوب غرب غرينلاند، بكونها الصور المبكرة للعالم الجديد، لكن تحليلا جديدا يكشف أنها "مغمورة بحبر القرن العشرين".

ووجد باحثون في جامعة ييل أن الخريطة التي يُعتقد أنها صُنعت في القرن الخامس عشر، تحتوي على مركب التيتانيوم المستخدم في الأحبار التي أنتجت لأول مرة في عشرينيات القرن الماضي.

وقال ريموند كليمنس، أمين الكتب والمخطوطات القديمة في مكتبة Beinecke النادرة للكتب والمخطوطات في جامعة ييل، والتي تضم الخريطة، في بيان: "خريطة فينلاند مزيفة. ليس هناك شك معقول هنا".

والأكثر من ذلك، وجدت الدراسة أن مصمم الخرائط ابتكر عمدا التزييف.

Yale conservators found that the Vinland map — once hailed as the earliest depiction of the New World — is a fake @yalelibrary@BeineckeLibraryhttps://t.co/EtSyjbIAFC — Yale University (@Yale) September 13, 2021

واستخدم المخادع في القرن العشرين، الحبر الحديث لكتابة تعليمات لجمع الخريطة وكأنها تظهر على مخطوطة أصلية من القرن الخامس عشر، والتي أنشئت على نقش لاتيني.

ويعتقد الفريق أن النقش عبارة عن مذكرة تجليد كتب Speculum Historiale - وهو مجلد أصيل من العصور الوسطى.

ومن المؤكد أن النقش المعدل يبدو وكأنه محاولة لجعل الناس يعتقدون أن الخريطة أنشئت في الوقت نفسه مثل Speculum Historiale.

وهذا دليل قوي على أنه تزوير، وليس اختلاقا بريئا من قبل طرف ثالث تم الاستيلاء عليه من قبل شخص آخر، على الرغم من أنه لا يخبرنا بمن ارتكب الخداع.

وحصلت جامعة ييل على الخريطة في عام 1965، معلنة بفخر أنها تثبت أن النورسمن Norsemen، وليس كريستوفر كولومبوس، هم أول أوروبيين وصلوا إلى العالم الجديد.

ومع ذلك، لطالما كانت الخريطة موضع تساؤل من قبل العلماء الذين وجدوا آثارا للحبر الحديث في دراسات سابقة.

ويقدم التحليل الأخير أوضح دليل حتى الآن على أن الخريطة مزورة.

وتفتقر خريطة "فينلاند" إلى الزخرفة المتقنة لخرائط العصور الوسطى الأخرى، مثل مجموعة الخرائط البحرية لمكتبة Beinecke. وقال الباحثون في بيان: "تنتشر الثقوب الدودية المرقعة في مخطوطاتها. والكثير من حبرها يبدو باهتا".

واستخدم الفريق التحليل الطيفي للأشعة السينية (XRF)، وهي تقنية غير إتلافية لتحليل الحبر.

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وخط كتبة القرون الوسطى عادة بالحبر المراري الحديدي، المكون من كبريتات الحديد ومسحوق التغليف.

وأظهر تحليل XRF لخريطة "فينلاند"، القليل من الحديد أو الكبريت أو النحاس أو عدم وجوده. وبدلا من ذلك، كشف المسح عن وجود التيتانيوم في جميع أنحاء حبر الخريطة.

وأظهر مسح لـ Vinlanda Insula، وهو جزء من ساحل أمريكا الشمالية الذي جعل الخريطة مشهورة، مستويات عالية من التيتانيوم وكميات أصغر من الباريوم، والذي يقول الفريق إنه أقوى دليل ضد صحة الخريطة.

ويرجع ذلك إلى أن أقدم أصباغ التيتانيوم البيضاء المنتجة تجاريا في عشرينيات القرن الماضي، كانت تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم وكبريتات الباريوم.

ومع ذلك، كان على الباحثين التأكد من ذلك وقاموا بذلك من خلال تحليل 50 قطعة مخطوطة في مجموعة مكتبة Beinecke التي أنتجت في أوروبا الوسطى خلال القرن الخامس عشر - الحقبة نفسها التي تم فيها رسم خريطة "فينلاند".

وأظهرت النتائج أن الأجزاء تحتوي على مستويات أقل بكثير من التيتانيوم مقارنة بالخريطة، ومستويات أعلى بكثير من الحديد.

وقال ريتشارد هارك، عالم الحفظ الذي يعمل مع مجموعات مكتبة Beinecke، في بيان: "أسفرت العملية عن صور مكبرة للغاية لمكونات حبرها، ما أظهر أن جزيئات anatase تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في الصباغ الذي أنتج تجاريا في النرويج عام 1923. لم يشر أي شيء إلى أن مصدر anatase طبيعي".

وكتب الفريق في البيان: "بعد أن قرر الفريق أن تكوين الحبر كان متسقا مع شكل مبكر من التيتانيوم الأبيض المتاح تجاريا، اكتشف الفريق دليلا على أن الخريطة مزورة بشكل متعمّد".

المصدر: ديلي ميل